歡慶台新銀行福岡支行開幕！旅日刷卡享24.8%回饋

進入暑假旅遊旺季，台新銀行於7月推出玫瑰卡、太陽卡指定卡號新權益，針對「海外刷」日、韓、歐、美四大地區，享極具市場競爭力3.8%台新Point(信用卡)回饋無上限，深受卡友歡迎。為歡慶台新銀行福岡支行開幕，更聯手大丸百貨福岡天神店，即日起至12月31日刷台新信用卡享5%現金回饋、免稅10%及專櫃現折5%，7月再加碼1%現金回饋，加計玫瑰卡、太陽卡指定卡號海外刷權益最高3.8%，總計高達24.8%優惠！

據交通部觀光署統計資料顯示，國人出國第一首選國家為日本，佔比高達36%。台新銀行推薦民眾去日本時可刷FlyGo卡，海外消費不分國家最高3%、精選航空/旅遊最高回饋5%台新Point(信用卡)；若平時有購買日幣習慣的民眾，趁匯率低點到日本刷日圓雙幣卡，外幣帳款直接自外幣帳戶扣繳，再享2.5%回饋無上限，7月22日至9月30日新戶申辦日圓雙幣卡完成指定條件，即可獲首刷禮+Richart用戶禮，總價值最高新臺幣1,500元。

此外，台新銀行也針對日本知名商店祭出三大好康，好康一、2025年8月31日前到BicCamera刷卡且出示專屬優惠券，除10%免稅外，再享指定商品現折7%，總計17%優惠；好康二、2024年12月31日前至日本太陽藥妝指定店舖，刷台新Visa信用卡並出示優惠券，同樣也享17%折扣；好康三、2025年1月31日前於永旺九州商場刷台新信用卡，且出示專屬QRCODE享15%優惠。

針對旅遊訂房優惠，即日起至8月31日於全臺旅行社(含Klook、KKday)刷台新信用卡，單筆滿萬且登錄，享筆筆抽「萬元美食金」乙名；為減輕卡友旅遊負擔，即日起至9月30日單筆滿NT$1,000之海外(海外網購、海外實體商店)、航空公司、全臺旅行社、國內飯店消費分期享最優3.88%利率(需消費前登錄)。

台新銀行信用卡於2023、2024年度獲得國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌獎」及「最佳產品獎」，持續關注卡友消費需求，成為出國必備的智慧好旅伴。