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合一新藥獨家授權大陸華潤雙鶴 簽約金約11億元

中央社／ 台北22日電

中天生技集團旗下合一21日公告，糖尿病足潰瘍新藥「速必一」授權給中國華潤集團旗下華潤雙鶴藥業，雙方締結20年長約，華潤雙鶴取得速必一在大陸市場的獨家銷售權，中天集團則可獲得最高3350萬美元（約新台幣10.98億元）的簽約金，及後續的銷售里程金分潤。

合一今天開盤跳空漲停，來到185.5元，上漲16.5元。

速必一（大陸稱「香雷糖足膏」）為合一生技開發、取證、生產，目前大陸市場權利由中天子公司中天上海主導。此次締約，由合一、中天上海與華潤雙鶴共同簽署，預計8月開賣，目標11月搶進大陸醫保，明年能以醫保資格提供大陸有需要的民眾。

中天上海是中天生技直接及間接持股58.32%的子公司，合一生技也擁有31.5%股權。此次中天集團與華潤雙鶴的合作，合一、中天2家公司將同步受惠。

中天上海董事長陳肇隆表示，「速必一」是全球唯一針對糖足潰瘍病因學成功研發的新藥。依據合約，華潤雙鶴支付中天上海首付款最高約3350萬美元 （其中約680萬美元將視醫保結果而定），另依里程碑支付銷售提成，每達到1個人民幣10億元的年新增銷售值，支付約1375萬美元里程金，合約期間20年，迄2043年止。

華潤董事長陸文超表示，這是華潤與台灣新藥公司首樁合作案，預計在醫保價格出爐後，華潤即啟動在各省掛網送件，預計明年下半年全面上市。

合一總經理鄭淑玲表示，合一慢性傷口創新藥與醫材正在全球上市，此次經過7個多月協商，正式進入大陸市場。合一除供應「速必一」取得量化合理產銷利潤，另依與中天上海的授權協議，可按其銷售淨額取得一定比例的權利金；此外，合一轉投資中天上海直接及間接持股比例31.5%，未來也可以權益法認列中天上海的損益。

合一的「速必一」去年11月獲得中國藥監局（NMPA）上市許可，目前已向大陸醫保局遞交納入醫保申請。

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