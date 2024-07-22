台杉董座 前行政院副院長林信義接任

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
前行政院副院長林信義。記者許正宏／攝影
前行政院副院長林信義。記者許正宏／攝影

前行政院副院長林信義確定將接任台杉投資管理顧問公司董事長，預計7月26日召開股東會、及董事會後正式上任。

林信義在2000年民進黨執政時，從產業界進入政壇，歷任經濟部長、經建會主委、行政院副院長，負責財經政策規劃與執行，也曾擔任我國領袖代表出席2005年在南韓舉行的APEC峰會。

林信義卸任公職後，回鍋中華汽車工業擔任常務董事，2016年獲前總統蔡英文敦聘為總統府資政，也曾擔任工研院董事長，熟稔產業脈動。

政界人士表示，台杉投資於2017年成立之初，前總統蔡英文就曾找過林信義擔任董事長，當時他因協助老東家裕隆業務而婉拒；將近七年過後，賴總統上任，再次邀請他接下重任。

日前，行政院公布經濟發展委員會顧問名單，並於上周召開首次經發會，林信義也是顧問之一，仍是賴政府倚重的財經大老。

政界人士分析，在野陣營過去曾要求台杉董事長必須到立法院備詢，賴總統上任後，因立院朝野互動欠佳，因林信義從未加入民進黨，也不搞政治，在過去任職經濟部、行政院期間，與在野黨互動頗為良好，亦為民眾黨主席柯文哲請益對象，由他接下台杉董座，也有助緩和朝野緊張氣氛。

台杉投資是由國發會報奉行政院同意，於2017年8月成立之國家級投資公司，國發基金持股40%，另還有公營及民營行庫入股，為一創投公司，以不同產業基金創業投資於台、美、日具前瞻性或技術領先之公司，鏈結台灣產、學、研，加速布局次世代新科技。現旗下有物聯網、生技及科技等六檔基金。

經濟部 董事長

延伸閱讀

賴總統出席全國技能競賽 強調人工智慧時代來臨

【重磅快評】朕即國家 賴清德是下一個「朕難容」？

卓榮泰全代會喊三大承諾 談國會改革盼還憲法一個公道

白委：國情報告與暫時處分兩回事 取決賴總統一念之間

相關新聞

航空雙雄 新機大軍來了…長程線競爭力大增

航空雙雄華航、長榮航千億新機大軍來了。華航24架波音長程新機明年開始交機；長榮航空第4季787新機報到，另外大手筆採購1...

台杉董座 前行政院副院長林信義接任

前行政院副院長林信義確定將接任台杉投資管理顧問公司董事長，預計7月26日召開股東會、及董事會後正式上任。

合一新藥攻大陸千億市場 11億元簽約金到手

中天生技集團昨（21）日宣布，旗下合一生技開發的糖尿病足潰瘍新藥「速必一」，授權給中國大陸央企華潤集團旗下「華潤雙鶴藥業...

兩岸藥業研發 注入新動能

中天生技集團與大陸華潤雙鶴集團簽署合作協議，華潤雙鶴藥業董事長陸文超表示，「香雷糖足膏」（速必一）是該公司第一次與台灣藥...

合一「速必一」8月出貨大馬 明年進歐美

中天生技集團旗下合一生技發展的糖尿病足潰瘍新藥「速必一」除了將在大陸銷售之外，全球市場也正展開積極布局；中天生技集團昨（...

經濟選書／金錢魔法 盤點明天的價值

搖滾樂團佛利伍麥克（Fleetwood Mac）說的沒錯，永遠專注於明天，原因很簡單：談到職業選擇，回報是長期的。同時也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。