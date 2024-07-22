台杉董座 前行政院副院長林信義接任

前行政院副院長林信義確定將接任台杉投資管理顧問公司董事長，預計7月26日召開股東會、及董事會後正式上任。

林信義在2000年民進黨執政時，從產業界進入政壇，歷任經濟部長、經建會主委、行政院副院長，負責財經政策規劃與執行，也曾擔任我國領袖代表出席2005年在南韓舉行的APEC峰會。

林信義卸任公職後，回鍋中華汽車工業擔任常務董事，2016年獲前總統蔡英文敦聘為總統府資政，也曾擔任工研院董事長，熟稔產業脈動。

政界人士表示，台杉投資於2017年成立之初，前總統蔡英文就曾找過林信義擔任董事長，當時他因協助老東家裕隆業務而婉拒；將近七年過後，賴總統上任，再次邀請他接下重任。

日前，行政院公布經濟發展委員會顧問名單，並於上周召開首次經發會，林信義也是顧問之一，仍是賴政府倚重的財經大老。

政界人士分析，在野陣營過去曾要求台杉董事長必須到立法院備詢，賴總統上任後，因立院朝野互動欠佳，因林信義從未加入民進黨，也不搞政治，在過去任職經濟部、行政院期間，與在野黨互動頗為良好，亦為民眾黨主席柯文哲請益對象，由他接下台杉董座，也有助緩和朝野緊張氣氛。

台杉投資是由國發會報奉行政院同意，於2017年8月成立之國家級投資公司，國發基金持股40%，另還有公營及民營行庫入股，為一創投公司，以不同產業基金創業投資於台、美、日具前瞻性或技術領先之公司，鏈結台灣產、學、研，加速布局次世代新科技。現旗下有物聯網、生技及科技等六檔基金。