合一「速必一」8月出貨大馬 明年進歐美

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

中天生技集團旗下合一（4743）生技發展的糖尿病足潰瘍新藥「速必一」除了將在大陸銷售之外，全球市場也正展開積極布局；中天生技集團昨（21）日表示，「我們很強大，請大家拭目以待」。

合一生技總經理鄭淑玲表示，「速必一」在台灣、新加坡已銷售一段時間，8月起開始出貨至馬來西亞，美國、印度和歐洲預計明年全數完成布局。

鄭淑玲表示，合一生技的慢性傷口治療產品速必一分為新藥與醫材，正在全球推廣，目前除了台灣市場之外，今年已打入新加坡醫院，目前正在申請星國醫保，馬來西亞也將在8月份開始出貨。

針對美國市場，合一生技說明，速必一早在2022年8月就獲得美國食品藥物管理局（FDA）510(k)醫材申請，適應症為急性傷口治療；今年5月再獲FDA核准適用於慢性傷口適應症。

合一生技目標明年繼續提出速必一用於全皮層慢性傷口適應症的醫材申請，通過後將取得美國所有慢性傷口適應症之應用，並正式展開美國醫療院所的銷售布局。

合一 生技 美國

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