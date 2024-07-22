兩岸藥業研發 注入新動能

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

中天生技集團與大陸華潤雙鶴集團簽署合作協議，華潤雙鶴藥業董事長陸文超表示，「香雷糖足膏」（速必一）是該公司第一次與台灣藥企合作的新藥，這項藥品將推廣到大陸各個省份，明年下半年可完成全大陸銷售布局。

據悉，華潤雙鶴是大陸央企華潤集團醫藥板塊旗下重要的支柱企業，有85年製藥業歷史，旗下有16家子公司和逾700家醫院，華潤雙鶴初期將「速必一」在全中國200家醫學中心推出，後續各科別醫院也可銷售。

陸文超強調，「香雷糖足膏」若順利通過醫保，將有機會進入200家大型「糖足中心」，其他醫院只要有糖足潰瘍病患也可採用這項藥物。此外，華潤雙鶴集團內部評估認為，「香雷糖足膏」未來的應用將不僅在糖足潰瘍患者，包括一般外科、骨科、血管外科、兒科、內分泌科等都可適用。

陸文超表示，此次與合一（4743）生技和中天上海達成戰略合作，將能為糖尿病患者帶來更加健康和充滿希望的未來，同時也為兩岸新藥聯手研發注入新的活力。今年正逢華潤雙鶴成立85周年，這次合作是一份厚禮，未來將全力以赴，讓患者能接受到最好的新藥治療。

生技

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