航空雙雄 新機大軍來了…長程線競爭力大增

航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）千億新機大軍來了。華航24架波音長程新機明年開始交機；長榮航空第4季787新機報到，另外大手筆採購18架空中巴士A350-1000型廣體客機，預計2026年開始交機，雙雄長程線競爭力大增。

華航、長榮航都同步指出，解封後的客運需求才剛開始發威，新機加入對於航空公司創造雙贏。此外，航空公司表示，新機具環保效益，有助於朝著2050淨零碳排目標前進，最重要新機型較舊機型最少省油耗20%；所有旅客都喜歡搭乘新機，尤其是長程線，新客機的吸引力，將有助於載客率拉升，效益將顯現在營收、獲利上。

解封後的客運市場需求居高不下，華航為擴大運能，已租進一架A350-900，派飛羅馬、新加坡等航線；新機明年進入交機期，面臨供應鏈影響新機交付，華航仍在思考租進A320、A321等區域性飛機，增加亞洲區間競爭力，將更多的亞洲客載來台灣轉運到歐美，不排除聯合子公司華信航空，以集團力量去談判租機，降低租機費用，進一步提升競爭力。

華航瞄準市場復甦商機，2022年8月決議訂購16架波音787-9客機，預計明年就要開始交付，擔綱區域、紐澳等中長程主力機隊成新世代客機主力；2023年5月再訂八架，整體787機隊將達24架，其中六架機型為787-10機型，預計2028年24架全部交機完畢。

華航陸續引進 777-300ER、A350-900、A321neo及787等全新機隊，健全整體營運航網，靈活調度新世代機隊，彈性派飛長程航線、中程航線與區域短程航線，強化市場競爭力；同時積極進行航機汰舊換新計畫，斥資100億元，自2026年到2028年改艙A350內裝，提升華航營運效益。

長榮航在新機的布局規模更大，今年還有六架波音787-10及九架波音787-9要交機外；已經宣布要引進全新型的A350-1000型機型，一口氣買進18架廣體客機，預計2026年交機；另外，A321neo型窄體客機15架，自2029開始交機。

不只是買進新機，長榮航空自2025年起陸續執行三架波音777-300ER客機改貨機工程，屆時長榮航空波音777F貨機機隊將達11架，貨運運能將增加約一成，有助於調整客貨運營收比重；同時為提供旅客更新搭機體驗，14架777-300ER 自2026年改艙，提升整體競爭力。