合一新藥攻大陸千億市場 11億元簽約金到手

中天生技集團昨（21）日宣布，旗下合一（4743）生技開發的糖尿病足潰瘍新藥「速必一」，授權給中國大陸央企華潤集團旗下「華潤雙鶴藥業」，雙方締結20年長約，華潤雙鶴將擁有速必一在大陸市場的獨家銷售權。

依據合約，中天集團將可先獲得約11億元簽約金，後續還包括有達成條件但無上限的銷售里程碑金及銷售分成。

法人指出，根據20年長約及大陸對治療糖尿病足的迫切需求，加上華潤雙鶴在大陸醫療網絡的健全布局，預期速必一在大陸未來的銷售規模將是千億級的大藥，這也是中天集團疫後最重大的營運里程碑。

速必一（大陸稱「香雷糖足膏」）是由合一生技開發、取證、生產，目前大陸市場權利則由中天子公司中天上海主導。

此次締約，由合一、中天上海與華潤雙鶴共同簽署，預期8月開賣、期許11月搶進大陸醫保，明年元月起，能以醫保資格嘉惠大陸有需要的民眾。

中天上海是中天生技直接及間接持股58.32%子公司，合一生技也擁有31.5%股權。市場預期，此次中天集團與華潤雙鶴的合作，合一、中天兩家公司將能同步受惠。

據悉，華潤雙鶴將先支付中天上海簽約金最高約3,400萬美元（約新台幣11.2億元） ，其中約680萬美元將視醫保結果而定。

另外，華潤雙鶴每達到一個新增的人民幣10億元（約新台幣45億元）銷售額，須另逐次支付里程碑金約1,360萬美元（約新台幣4.46億元）給中天集團，直至2043年。

在產銷、利益共享方面，合一生技將依合約由南州廠供應「速必一」給中天上海，取得量化合理產銷利潤。

依合一與中天上海的授權協議，可按其銷售淨額取得一定比例的權利金，以及採權益法認列中天上海的損益，共享營運成果。

據悉，合一開發速必一歷經15年，於2023年11月獲大陸藥證，是中國第一個1.1類天然藥物新藥，也是糖尿病足潰瘍大陸第一個專項新藥。合一生技已於今年7月12日向大陸醫保局提出「香雷糖足膏」納入醫保申請，目標11月底通過，明年元月起在大陸以醫保價格全面銷售；此外，「速必一」目前已在北京進行通關檢驗，預期8月就可先行自費銷售。

合一生技總經理鄭淑玲表示，中國大陸糖尿病患1.4億人，糖足潰瘍是糖尿病的最大併發症，藥物需求迫切，未來藉由華潤雙鶴的銷售網絡，可以更有效率讓病患享受新藥治療的利益。中天上海董事長陳肇隆表示，除了速必一以外，中天集團與華潤雙鶴將可擴大更多的合作。

華潤雙鶴藥業董事長陸文超表示，此次與合一生技和中天上海達成戰略合作，能夠為糖尿病患者帶來更加健康和充滿希望的未來，同時也為兩岸新藥聯手研發注入新的活力，也讓大陸患者能接受到最好的新藥治療。