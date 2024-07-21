經濟選書／金錢魔法 盤點明天的價值

經濟日報／ 勞倫斯．克里寇夫
《金錢魔法》書封。 寶鼎／提供
《金錢魔法》書封。 寶鼎／提供

搖滾樂團佛利伍麥克（Fleetwood Mac）說的沒錯，永遠專注於明天，原因很簡單：談到職業選擇，回報是長期的。同時也別忘了，不管某個職業看起來有多吸引人，如果沒辦法長久地做下去，那就不會是最好的長期選擇。

許多高薪工作都很容易讓人過度疲勞，離職率也很高。企業律師就是很棒的例子。年輕的時候，你必須每周工作60個小時以上，如果到了50歲，你已經無法適應這種工作步調，而被一位有意願並渴望在周末工作的27歲年輕人取代，你那耀眼的職業生涯就會劃下句點。選擇職業時，要確認那個產業裡有一定比例的勞動人口是中老年人口。如果沒有，這可能代表那份工作相當操、對體力的要求相當高、勞工一旦上了年紀就會被拋棄，或因為年資關係薪水太高讓公司不願聘請。

過度疲勞確實是一大危險，但這至少某種程度是在你的掌控當中。然而，假如你的工作被自動化、委外或是離岸外包（offshoring），你大概也沒什麼選擇，只能去找一份新的職業。

如今，自動化是選擇職業時一個特別被關注的問題。根據統計，機器人將在未來幾十年內取代半數美國現有工作。聽起來好像有點誇大，不過，我們也很難想像有多少工作是機器人真的不能或不會做的。

機器人已經在幫我們開飛機、駕駛汽車、在工廠裡工作、替我們配藥、處理購物訂單、照看我們的孩子、幫忙烤漢堡、吸地毯、切除膽囊、替我們擦背，還會殺死我們的敵人。而且，有大批技術勞動者已經被比當今更不先進的科技所淘汰了。例如，在1900年，工作用馬匹的數量超過2,100萬匹，其中大部分從事運輸和耕作，然後出現了內燃機。今天，工作馬匹的數量不到200萬匹。

幸運的是，你可以檢查任何職業變成工作馬匹的可能性，這些可能性是由經濟學家和機器學習專家估算而出。透過Replacedbyrobot.info這個網站，你就能知道自己的職業有多高機率會被高科技取代。有趣的是，該網站報告指出，在所有職業中，O&P和HA（這裡指的是聽力師）的自動化程度最低。雖然我們大量運用軟體來訂製支架和義肢以及改善聽力設備，但人類臨床治療師似乎還是不可或缺的。

正如我們在自動化方面所見，最不可能被委外或離岸外包的工作，是那些非重複性且仰賴人類技能的工作。

由於有很多不確定因素會導致你提早轉換跑道，要如何將這個因素納入各個職業的收入比較中？答案就是將每年的收入乘以你持續從事該職業到特定年數的機率，比方說0.8（80%）。然後把所有預期年收入加起來，扣掉預期年度成本，就能得到該職業的預期價值。要從哪裡得到這個機率？

首先，我們當然要去研究該職業被自動化的預期機率。另外，也要問問該領域從業的人員，問問他們認為自己的工作在30年後繼續存在的可能性有多高。

當然，這些數字計算並不能反映被解僱和生活狀態被徹底顛覆的實際經濟與心理成本，也不能反映在一個不斷萎縮的產業中工作的恐懼因素。這些都是不能被忽略的個人因素。不過，考量到特定職業或工作消失的可能，這確實能直接反映出其平均薪酬。

（摘自《金錢魔法：個人財務終極實用指南，經濟學家教你如何管理和最大化你的錢》，寶鼎出版）

機器人 老年人口

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