行銷望遠鏡／忽略品被忽略的商機

行銷學根據消費者購買行為，將產品區分為便利品、選購品、特殊品、緊急品、忽略品。不同類別的產品，消費者的購買行為不相同，行銷作為也各異其趣。其中，忽略品是什麼、為什麼會被忽略？由於少被提出討論，以致真的被消費者「忽略」了。

消費者在選購產品或服務時，只有知道、認識、有所需求、具有好感的產品，才會列入購買的備選產品中。被忽略的產品不在考慮購買範圍內，當然就不會有雀屏中選的機會了。

忽略品正如其名，是指被消費者有意或無意忽略的產品或服務。消費者的忽略還可細分為以下四個層次：

一、不知道：科技發展日新月異，市面上充斥著琳瑯滿目的新產品。然而，消費者所知有限，不可能對所有的產品都瞭若指掌，不知道的產品有如過江之鯽。很多新產品不是不知道，就是後知後覺，就這樣很自然就被忽略了。

消費者處理他們不知道的產品時，最直接、簡便的方法，就是忽而略之，不列入購買備選產品中，減少困擾，既省時又省事。數位產品、AI產品、電子傳輸產品、網路訂購服務，航空公司自助報到及畫位系統等，對很多人而言，這些都屬於不知道的產品，既然不知道，就只好忽略了。

二、用不到：有些產品消費者目前用不到，將來也不一定用得到，既然用不到，就暫時予以忽略，免得徒增困擾，等到要用時再研究。

例如婚禮喜慶，儀式隆重，通常都遵循民間傳統習俗，世代傳承。隨著時代變遷，現代的年輕人都不知道傳統習俗，認為現在暫時用不到，等到有朝一日要辦婚禮喜慶時再來請教長輩或專家，以致把這些傳統習俗給忽略了，這一忽略反而給專業顧問公司看到商機，留下龐大的發展空間。

再如，隨著醫藥科技發達，新藥物如雨後春筍般不斷湧現，提升醫療水準，造福社會，貢獻闕偉。這些新藥物對於健康的一般人而言，不見得派得上用場，也不見得適合所有人使用，以致形成雖然知道，但是現在用不到，也不適合使用，因而會被忽略。

三、一時遺忘：有些產品使用頻率不高，很容易被消費者遺忘。因為遺忘成性，大而化之，這些產品就這樣被忽略了。例如，很多耐久財，品質精良，經久耐用，很久才購買一次，消費者通常會忘了它的存在。被消費者遺忘的產品，很容易被歸類為忽略品。

四、心理忌諱：另有些產品消費者不想要，甚至連提到名稱，心裡都存有忌諱感。例如某些禮儀用品，消費者心存忌諱，敬而遠之，刻意忽而略之，這是屬於最典型的忽略品。這類產品與服務的行銷，和其他產品的行銷手法非常不一樣，通常都採用一站購足式包辦服務，由專業公司提供服務，他們的行銷策略非常特別，自成一格。

忽略品並不是消費者不需要的產品，而是基於某些原因，被消費者有意或無意忽略的產品。忽略品只是暫時被忽略而已，還是有其龐大的市場，競爭也相當激烈，廠商的行銷各出奇招，獨樹一格，占有舉足輕重地位。