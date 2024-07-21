點子農場／藝術與資本的共生互利

高雄美術館裡，霍克尼（David Hockney）的作品之前聚集了不少人，這張畫也是這次展覽主打的亮點之一。

2018年，霍克尼的作品《一位藝術家的畫像（游泳池與兩個人）》以9,030萬美元成交（約新台幣27億元），創下在世藝術家拍賣最高價格紀錄。出價買下這幅畫的，是台灣的企業家陳泰銘。

地球上很多企業一年的營業額不到27億，我看著這張畫，也好奇為什麼世界上有許多富人都喜歡收藏藝術品？這些身價不凡的藝術品背後又有什麼樣的脈絡值得思考？

隨著全球財富的增長和投資多樣化，藝術品不僅僅是文化和美學的象徵，也成為了重要的投資工具。和其他投資工具比起來，藝術品具有其獨特的優勢，抗通膨也具有高增值潛力。

所以藝術品愈來愈受富人和機構投資者關注，隨著資本市場的發展，藝術品投資逐漸成為一種資產配置方式。藝術基金、藝術品抵押貸款和藝術品保險等金融產品的出現，進一步加強資本市場和藝術市場之間的聯繫。像霍克尼的畫作不僅具有藝術價值，也被公認是具有高增值性的人類共同資產。

隨著科技和數據分析的發展，藝術品市場變得更加透明。拍賣公司和藝術市場提供了大量的數據，幫助投資者做出更精準的決策。像梅摩藝術指數（Mei Moses Art Index）和Artprice指數都提供藝術品市場的價格走勢和投資回報數據。

另一方面，資本市場的發展也促進了藝術市場的繁榮。高所得人口對藝術品的需求，推升藝術品價格。像蘇富比和佳士得等拍賣公司在全球資本市場的支持下，不斷擴大其市場份額和影響力。

歐美日先進國家的經驗早已證明，發展藝術市場可以促進經濟增長和創造就業機會。

從藝術家、畫廊經理人、拍賣人到博物館工作人員，涵蓋廣泛的職業領域。這些工作也會創造出更大的經濟效益，包括藝術品銷售、拍賣、博物館和畫廊的運營收入，並帶動旅遊和餐飲業的成長。

同時，發展藝術市場有助於保護和傳承國家的文化遺產，藝術也是文化外交的重要工具，可以促進國際文化交流，提升國家的國際形象和影響力。甚至吸引國際投資，促進跨國企業和資本流入。

以下這幾本書，都討論了藝術市場和資本市場的共生互利關係：

《藝術家之死》：作者訪問了一百多位藝術工作者，他發現，網路不僅使觀眾與藝術家之間無須其他中介，也讓各種藝術同在一個平台競爭，並且與注意力經濟中的各種商品與服務競爭，這些因素都在改變藝術本身。

《英國BBC的經典節目，現代藝術的故事》：作者認為，過去150年來的現代藝術發展是有脈絡的，絕非純商業炒作。而這些看似不食人間煙火的藝術，其實早已融入你我的生活之中，從iPhone到聖羅蘭時裝，從桌燈、座椅到經典建築。

《藝術超乎想像的力量》：許多人認為藝術是一種娛樂或是奢侈行為，但這本書徹底推翻了藝術無用論，證實繪畫、舞蹈到寫作等各種活動，藝術在我們的生活中扮演至關重要的角色。藝術為人帶來的影響，不僅僅是精神層面的，更會明確的造成生理改變。