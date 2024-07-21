智慧經營／台新投信投資長趙志中 有套二一管理法則

台新投信投資長趙志中從研究員開始，經歷過基金經理人，操過盤，也懂管理，一檔基金要做哪些事情，他瞭若指掌，基本功就是累積建立起來的。管理上，他強調「二一法則」，要有明確的KPI跟獎懲制度，也要以人為本。

建立明確KPI與獎懲制度

他在國泰人壽的時候從事的是外匯管理、海外股票投資，然後到了國泰投信時，在總體經濟研究部門，也管理固定收益。到富蘭克林投顧則是從事類全委業務相關，之後再回鍋國泰投信擔任債券投資部主管。一路下來，資歷十分完整，趙志中謙稱這只是自然而然的歷程，謙虛地說自己缺一塊台股的經歷，台新投信的台股經理人比較強，還要跟他們學習。

趙志中在職場看過各種不同資產，也管理不同的團隊，他說，也有學到一些在經營管理上可以精進的地方。例如，制度的部分，他強調「二一法則」。「二」指兩個制度：首先，團隊的KPI要非常清楚，績效導向，至少要70%在投資、研究績效上面，其他才是個人發展職能、法遵。

其次，獎懲制度分明，例如很明確的共同基金、全權委託，也要做到績效不好時合理的懲罰制度。「一」是指「以人為本」的組織文化，人才得到重視，績效才能彰顯。人才在公司的重要性，要讓他感受到你是重視他的，主管也要真的做到「對事不對人」。

有趣的是，趙志中覺得在小單位，管理上比較難。到了比較大的組織以後，要接觸的人多，因而看得明確。例如他現在站在投資長的位置，誰能夠幫助公司、團隊，讓績效更好，才是最重要的。但站在較高的位置，責任也更重大，因此管理者的氣度很重要。

對事不對人的組織文化

趙志中說，台新投信雖然管理資產規模不大，但是做事可以很創新、很有魄力。例如在新產品的發想上，以中小型股為主的台新永續高息中小ETF，或是聚集了幾乎都是高價IC設計股的台新臺灣IC設計ETF，都是很好的發想，上市後也得到不錯的反應。

趙志中認為，管理人是最大的挑戰。因為每個人都有每個人的特性，要先把制度建立起來，用制度管理人，接下來就看怎麼去執行。

組織文化是對事不對人，讓有心表現的同事有舞台，也有學習的機會。大架構出來以後，其實管理上不會有太大的問題。畢竟能夠擔任研究員、經理人，專業素養都有一定的水準以上。能在金融業操盤的人，也多有積極的人格特質。

趙志中喜歡運動，他紓壓的方式就是運動流汗，例如爬山、跑步，一周至少會去慢跑三天。他也因為登山，愛上攝影。他指出，台灣的地貌，超過3,000公尺的只有百分之一，景色非常漂亮，幾乎一年四季雲海都很美麗，他學攝影以後，也更喜歡接觸大自然。他也曾自駕開了2,700公里遊歷冰島，欣賞冰島特殊的地景地貌，也有遺世獨立之感；看到極光時非常感動，對大自然的獻禮留下深刻的印象。