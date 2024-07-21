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高雄鋐昇實業緊鄰疑考古遺址 投資31億智慧廠房今動工

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
鋐昇實業在1981年從傳統拉釘製造起家，1999年創立公司，高雄仁武新廠今天動土，將投資31億元興建低碳智慧化廠房。記者徐白櫻／攝影
鋐昇實業在1981年從傳統拉釘製造起家，1999年創立公司，高雄仁武新廠今天動土，將投資31億元興建低碳智慧化廠房。記者徐白櫻／攝影

國內五金扣件領導品牌鋐昇實業高雄仁武廠今天上午動土，將斥資31億元，建立首條符合CCA規範的5G智慧化低碳示範驗證產線，縝密計算碳排放量，打造低碳5G AIoT的智慧製造基地，以利未來出口歐美國家。另廠房附近發現疑似考古遺址，一度影響作業，經發局表示，鋐昇實業因遺址因素有推延，開發過程均與專業團隊密切配合，兼顧文化保存與開發需求。

仁武產業園區總面積74公頃，市府2021年起陸續公告招商。經發局指出，第一期公共工程與廠商同步建廠，天工國際、元山科技、科力航太、駐龍精密已經陸續建廠，另有富迪斯、久鋒籌備建廠中；園區第一期已經滿置，今年底將釋出第二期土地，後續辦理招商。

鋐昇實業仁武新廠今早動土，高市副市長李懷仁、鋐昇實業董事長黃文彬、議長康裕成、立委林岱樺及議員邱俊憲等人共同為新廠房祈福起鏟，預計2026年第2季量產，創造180億元產值。

黃文彬指出，鋐昇以五金產品起家，建立自有品牌產品「PATTA」，行銷全球超過120個國家，此次響應政府鼓勵台商回台投資，進駐仁武產業園區興建9200坪廠房，新廠產線智慧化，可創造近300個工作機會，未來將開放企業來參訪，促進產業升級。

經發局長廖泰翔說，鋐昇從原物料至生產製造等過程都要做碳管理，記錄每個步驟的碳排量，有利產品未來出口至歐盟、美國，新廠房將是示範與典範，讓大家看見高雄產業在數位化及淨零轉型的努力。

仁武園區工地內出現疑似考古遺址，去年文化局與專業團隊合作，啟動新庄考古遺址搶救挖掘計畫。經發局長廖泰翔指出，鋐昇用地因為遺址關係有部分拖延，市府會同廠商跟成大教授充分合作，有關建廠土地與公共道路等規畫均在先期做足準備。

高雄鋐昇實業今天在仁武產業園區動土建新廠，不過用地附近發現一處疑似考古遺址，文化局已啟動新庄考古遺址搶救挖掘計畫。經發局表示，開發過程均與專業團隊有密切合作。記者徐白櫻／攝影
高雄鋐昇實業今天在仁武產業園區動土建新廠，不過用地附近發現一處疑似考古遺址，文化局已啟動新庄考古遺址搶救挖掘計畫。經發局表示，開發過程均與專業團隊有密切合作。記者徐白櫻／攝影
鋐昇實業高雄仁武新廠今天動土，將投資31億元興建低碳智慧化廠房。記者徐白櫻／攝影
鋐昇實業高雄仁武新廠今天動土，將投資31億元興建低碳智慧化廠房。記者徐白櫻／攝影
高雄鋐昇實業仁武廠今天動土，不過用地附近有發現疑似考古遺址的史前陶片，文化局已啟動新庄考古遺址搶救挖掘計畫。記者徐白櫻／攝影
高雄鋐昇實業仁武廠今天動土，不過用地附近有發現疑似考古遺址的史前陶片，文化局已啟動新庄考古遺址搶救挖掘計畫。記者徐白櫻／攝影

美國 考古 遺址

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