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巴黎奧運引領綠色風潮 台灣運動紡織產業商機爆發

中央社／ 台北21日電

巴黎奧運7月26日登場，法國全力打造「史上最綠奧運」，有望引領綠色運動風潮，遠東新副董事長席家宜表示，今年巴黎奧運對於運動紡織產業具有關鍵性影響。

巴黎奧運即將於7月26日至8月11日開跑，今年奧運標榜是史上最綠奧運，法國從使用再生能源、提供大量蔬食，到嚴格限制塑膠瓶使用等多管齊下，力拚要將奧運相關的碳足跡減半。

席家宜認為，今年巴黎奧運對於運動紡織產業具有關鍵性影響，因為法國提倡環保，運動員穿的運動服都是環保衣，遠東新在供應鏈中扮演重要角色。今年奧運，遠東新再度成為多個國家隊伍的運動衣布料供應商。

遠東新在環保纖維領域已布局多年，從上游的保特瓶回收，一路做到再生環保纖維，從酯粒到纖維一貫化生產，其回收聚酯產品獲得Nike、Adidas等國際運動品牌採用，2023年遠東新的綠色產品營收占生產事業比重超過3成，而且公司已經設定到2030年目標綠色產品營收占比要達到5成。

為此，遠東新持續擴充回收聚酯產能，美國再生聚酯工廠今年上半年完成產能擴充，日本關西廠、越南廠今年將加入投產，馬來西亞馬六甲州綠色再生聚酯新建工廠也預計2025年底完成。

席家宜強調，奧運商機不只是看比賽期間，更重要是後面，現在美國消費有點疲緩，希望奧運能帶動一波運動風潮，以及綠色環保材料的趨勢。

儒鴻前董事長洪鎮海也認為，奧運商機對於紡織業而言要分兩塊來看，如果是印上奧運LOGO的T恤等應景服飾，這部分配合品牌客戶要在比賽前完成舖貨，上半年大概都已經出貨得差不多。

另一塊是在高階機能服的部分，怎麼穿得更舒適、更環保，奧運是許多運動明星齊聚的殿堂，具示範效果，有機會帶動機能服、環保衣的潮流與需求。

此外，冠星-KY原本就是Adidas的混紡短纖布主力供應商，這幾年也打進Nike供應鏈，通吃全球前2大運動品牌客戶。冠星-KY的奧運相關服飾訂單從去年底就開始陸續出貨，同樣躋身「奧運概念股」行列。

奧運 環保 運動

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