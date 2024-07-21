汽油22日起漲3角 95無鉛31元近3個月新高

台灣中油持續啟動平穩雙機制，中油今天宣布，22日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格各調漲新台幣0.3元及0.4元；其中，發油量最大的95無鉛汽油，調整後每公升31元，寫下近3個月新高。

中油表示，調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.0元。

中油表示，浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌1.18美元，新台幣兌美元匯率貶值0.093元，計算跌幅為0.87%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲3.1元及4.7元。

不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），汽、柴油各吸收2.5元及4元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元。

中油指出，啟動平穩雙機制，汽、柴油共各吸收2.8元及4.3元，因此，國內汽、柴油實際價格各調漲0.3元與0.4元。

中油表示，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整的2.8元及4.3元都由中油吸收。今年累計到6月底止，中油共吸收約159.94億元。