產業追蹤／科技加持 樂齡生活譜新頁

根據聯合國《2023年世界社會報告》及《世界人口展望2019》中的統計資料指出，從2019年到2050年，全球65歲或以上人口比例從9%預計增加至約16%，可能在2100年接近23%；其中，65歲以上人口數量預計從7.61億增至16億。高齡人口中以80歲以上人口增長更快，預計到2050年將達4.59億人，幾乎是2021年1.55億人的三倍，突顯全球高齡人口比例增加的趨勢。而人口結構的巨變，也使健康照護體系面臨挑戰，傳統照護模式已難以因應高齡族群需求，亟需創新的解決方案。

因應此趨勢，高齡科技（AgeTech）應運而生，這是結合先進技術與創新應用，為高齡者的健康管理與生活品質提升開創嶄新契機。智慧健康監測系統，是高齡科技很重要的部分，透過各種感測器即可穿戴裝置，能即時監測高齡者的健康狀況，並提供相關健康建議及警報提醒。根據Gartner預估，2025年智慧健康監測設備的市場規模將達350億美元，這種即時監測和預警系統不僅可提高高齡者的健康照護水準，還降低突發事件的風險。高齡科技興起，標誌著智慧健康革命的序幕，將顛覆我們對老齡化的認知與應對方式，譜寫樂齡生活的全新篇章。

智能家居技術在高齡科技中扮演重要角色。透過整合物聯網（IoT）和AI技術，智能家居可為高齡者提供更安全、便利的居住環境。感測器可監測高齡者日常活動，檢測是否發生跌倒等意外，並自動通知照護者、家人或醫療機構。此外，語音助手和自動化設備可幫助高齡者控制家中燈光、空調和家電，提升生活品質。無障礙設計則考慮到高齡者的行動不便，透過安裝自動門、無障礙浴室等設施，減少生活中的障礙和風險。

遠距醫療和虛擬護理是高齡科技一大應用領域。透過視訊看診、線上健康諮詢和遠距監測，高齡者在家中能獲得醫療服務。生成式AI技術可提供即時的醫療建議和診斷支援，透過分析病歷數據和即時健康指標，協助醫生制定個性化的治療方案，並提供用藥指導和健康管理建議。Gartner預測，2025年遠距醫療市場規模將達到2,500億美元。這不僅提高醫療服務的效率，也使得高齡者能夠更便捷獲得醫療支持。

高齡者的社交和心理健康也需要關注。高齡科技可透過各種數位平台和應用，幫助高齡者維持社交聯繫，參與社區活動，提升心理健康。社交機器人可與高齡者日常對話，提供陪伴和情感支持，減少孤獨感。生成式AI技術可根據高齡者的興趣和需求，推薦合適的社交活動和心理健康資源，並提供個性化的心理疏導和諮詢。

高齡科技還強調個性化健康管理和精準醫療的應用。透過基因定序、數據分析和AI技術，醫療機構可為高齡者提供客製化的健康管理方案。例如透過分析高齡者的基因數據和生活習慣，生成式AI可預測疾病風險，提供預防建議和健康指導。精準醫療則利用患者的基因資訊和健康數據，制定適合的治療方案，提高治療效果。Gartner預測，2025年個性化健康管理市場將達1,500億美元。這些技術的應用，不僅提高高齡者的健康管理，還促進醫療資源的優化配置。

人口老化加劇，高齡科技的重要性日益凸顯。透過智慧健康監測、智能家居、遠距醫療、社交支持和個性化健康管理等多方面應用，高齡科技正在重塑我們對高齡者健康照護的認知，這些創新應用不僅為醫療體系帶來革新，也為高齡者創造更健康、幸福的生活環境。

（作者是商業發展研究院 工智慧服務綜合中心主任、商業發展研究院經營模式創新研究所研究員）