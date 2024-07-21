產業追蹤／整合服務 智慧照護新趨勢

根據世界衛生組織（ WHO）定義，高齡人口係指65歲以上者，當高齡人口占總人口比率達到7%，即邁入「高齡化社會」；若高齡人口占總人口比率達14%，即邁入「高齡社會」；若高齡人口占總人口比率20%，即邁入「超高齡社會」。

聯合國「2022年世界人口展望」資料顯示，2022年全球高齡人口達7.61億人，預估至2050年將增至16億人；高齡人口占比將從2022年10%上升至2050年的16%。全球人口正步入高齡化階段，各國高齡人口數量和比例正在增加，人口高齡化將成21世紀各國重要的社會趨勢。

高齡化趨勢下，幾乎所有社會領域都受影響，包括勞動力和金融市場、對住房、交通和社會保障等商品和服務的需求、家庭結構和世代關係。未來幾十年全球為適應與日俱增的高齡人口，許多國家可能面臨與醫療體系、預防保健、健康照護、生活需求和社會保障相關的財政和政治壓力，也同時帶來巨大銀髮健康產業商機。

台灣方面，隨著國人壽命的延長，我國高齡人口快速成長，占總人口比率持續攀升。根據國發會資料（2022年11月），1993年台灣高齡人口占總人口比率超過7%，邁入高齡化社會；2018年為14.6%，正式轉為高齡社會；推估至2026年將達20.8%，接近WTO定義的超高齡國家高齡人口占21%，至2036年將達28%，進入超高齡國家。台灣從2018年進入高齡社會後，短短八年即將邁入超高齡社會，老化速度為世界之最。

全球高齡化社會來臨，銀髮健康產業市場潛力日益受到重視，也帶動銀髮健康產業的發展機會。根據Global Market Insights估計，2025年全球銀髮健康產業市場規模將達新台幣1,122兆元，其中，台灣銀髮健康產業的市場規模就高達3.6兆元，高齡健康產業的商機範疇包括健康照護、樂活休閒、銀髮宅經濟和金融理財，巨大商機不容小覷。在這些高齡健康產業鏈範疇，若能引進智慧化科技並創新服務，將可推動市場經濟、擴大數位賦能、提升照顧效能、優化高齡生活。

隨著數位科技發展與行動裝置普及，國內有許多業者發展智慧健康照護服務。透過結合各式穿戴式裝置（如智慧手表、智慧手環、穿戴式血糖監測儀器、心血管疾病管理裝置）、智慧醫材（如聯網血壓計、聯網血糖機、聯網體脂計），隨時隨地監測個人生理狀況資訊（如心跳、血壓、血糖、血脂、心率、呼吸、睡眠），協助使用者掌握身體健康狀態，並提供預防保健與健康監測功能之智慧健康照護服務，將陸續湧現需求與商機。

根據「台北市公共住宅智慧社區服務系統參考手冊」，智慧健康照護服務主要分成兩大區塊，一、智慧健康促進：主要是幫助健康者持續養成健康行為，並透過健康管理達到疾病預防之目標，如健康資訊傳遞服務、健康管理服務、健康諮詢服務等；二、智慧照護：主要針對慢性病患或是長者提供相關照護服務需求，幫助其更安全健康獨立的生活，如生理監測服務、提醒服務、緊急求救服務、走失通報服務、需求反映服務等。

近年來在物聯網及AI、5G、大數據等技術發展與應用下、已引領銀髮智慧健康照護產業翻轉與創新，從過去以提供身體狀態資訊為主的服務模式，將加強與醫療院所數據連結，提供主動監測與追蹤；同時也與健康照護機構、連鎖藥局、電商平台合作，運用手機或平板搭配高速的網際網路連線與數據運算，建構起更完整的銀髮健康產業服務體系。

未來在銀髮智慧健康照護需求趨勢下，業者將從單純銷售產品或提供服務的角度，轉向以建立平台與完整解決方案的獲利模式發展。透過雲端物聯網平台，應用智慧科技，串聯資訊流，以預防保健觀點，提供包含健康管理、健康飲食、健康諮詢、健康生活的整合性服務」，將是未來銀髮智慧健康照護服務的新趨勢。（作者是商業發展研究院 經營模式創新研究所研究員 ）