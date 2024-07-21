產業追蹤／超高齡社會 引爆銀髮商機

全球高齡人口大增，2025年台灣也將邁入超高齡社會，國內外銀髮市場商機無窮。

世界衛生組織（WHO）推估，2025年全球銀髮產業市場將達新台幣1,122兆元。歐盟國家50歲以上人口群的總消費金額達3.7兆歐元，90%是由個人自有的經濟資源支應；10%為公部門直接支付的消費。未來歐盟地區的銀髮經濟將以每年5%的速度持續成長；到2025年時，銀髮經濟規模將達歐盟總體GDP的31.5%。銀髮經濟集中在「健康照顧、休閒、文化與家居」等項目。

銀髮族需求及商機

根據日本經濟產業省推估，2025年時除保險之外，服務的市場將高達33兆日圓，其中包含提供「要照護者」的20.6兆日圓市場與提供「健康高齡者」的12.5兆日圓市場。日本的「家政事業」全體規模有6,000億日圓商機。此外，高齡者具有「與人交流的需求」，因此企業在進行服務之餘，提供對話是重點，無論化妝美容、運動、宅配等，長輩注重與服務員的互動，為服務這群客戶，日本企業配有「高齡者溝通」受訓課程。

此外，日本高齡者住宅，不僅提供入住者健康諮詢、家事服務，公寓設置的咖啡廳、舉辦文化課程，社區居民都能參加。協助高齡者維持現有生活，像年輕人喜歡旅行，為讓高齡者能持續年輕時期的嗜好，「外出支援專門員」因應而生。因應高齡者的學習需求，進行數學計算、讀寫練習，以維持高齡者腦部機能的活化也日益蓬勃。

根據日本「無所不在的銀髮商機」作者村田裕之指出，高齡族群最關心的四大重點是「維持健康、被照顧、有收入及對抗孤單」。而「不自在、不滿意、不方便」造就高齡消費需求；此外，高齡產品的時尚感與功能同等重要；再者，創造第三場域，協助無處可去的退休族也是重點。

對企業經營而言，日本Club Tourism是一個值得學習的標竿案例。除旅遊服務外，亦跨足咖啡廳，提供實體交流場所，照護服務提供日照（供餐、入浴、預防性健身、口腔清潔及量測等服務），並開設健身房，內含健身房沙龍及咖啡店，讓銀髮族交流。此外，提供家政服務，對銀髮族提供家事代理、清掃、日常生活輔助等服務。再者，提供生活講座，舉辦繼承、理財、老人生活、健康、保險等主題為臨終安排，提供最後一哩路綜合服務，是一個典型成功的銀髮企業案例。

我國銀髮產業商機方面，根據衛福部高齡社會白皮書指出，高齡人口增加，將帶來「醫療保健、生物科技、健康照顧與社會服務」的需求增加，促進相關產業發展。

根據2023年高齡科技SRB會議，國內在食的部分如高齡食品需重視，蛋白質、個人化與方便；醫護的部分如高齡照護，需提供一站式服務、好物嚴選、居家陪伴；住的部分如高齡居家修繕，需提供客製化與品牌信任；行的部分如高齡接送，敬老愛心、樂齡交通、陪同就醫；在育的部分如高齡學習，需提供學習社交為主的服務平台、線上學習、經驗傳承；最後在樂的部分，如高齡旅遊，需提供無障礙、客製化、老少皆宜的行程，且服務人員需專業訓練。

此外，高齡者願意支付的最高比例為長期照顧占45.7%，其次為居家修繕占37%；排名第三者為家事清潔占31.6%；第四則為交通接送占31.6%；排名第五為居家照顧占30.5%。

東方線上2024年的調查，在銀髮（超過65歲）可支配金錢應用的前五名為飲食、水電與瓦斯等生活雜費、儲蓄、休閒／旅遊、保險費。超過25%的銀髮族每周運動三小時，過去一年平均運動消費額為4,733元，主要是買「鞋子」與「服飾及相關配件」。有98.6%造訪美容院，62%維持基礎保養，61.3%防老防皺，41.6%緊實／拉提。在休閒生活方面，看電視占91.8%，散步占70.4%，國內旅遊占50.3%，45.6%銀髮族常上網，26.4%透過玩手機打發時間。

銀髮族市場商機巨大，值得國內業者高度關注和投入。（作者是商業發展研究院院長）