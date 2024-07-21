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2024亞洲生技大會 再生醫療聚焦

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
生技示意圖。 圖／聯合報系資料照片
生技示意圖。 圖／聯合報系資料照片

2024亞洲生技大會將於7月24日至28日開幕，這場年度大會包括論壇、亞洲生技大展、一對一商機媒合會、公司展望說明會、主題研討會等五大活動。其中亞洲生技大展將分為21個展區，20個參展國家地區、逾900家參展商、及逾2,200個攤位，突破去年規模，為全球三大指標生技展會。

大會主席李鍾熙表示，今年大會擴大舉辦，研討會擴大為「創新科技」、「投資高峰」及「區域合作」三大論壇，預計將有50國生技專業人士共襄盛舉。

在創新科技方面，李鍾熙說明，今年的主場論壇將有哈佛-麻省理工學院講座教授張鋒來台演說，分享其在基因編輯方面的應用；國際細胞及基因編輯協會（ISCT）理事長Miguel Forte也將來台演說；第三位重量級講者是矽谷大型創投Pegasus Tech創辦人Anis Uzzaman。

2024年大會主題為「Global View, Asian Touch」，展現亞洲經濟的快速發展，並提供創新生技醫療產業與國際接軌的機會。其中呼應今年最夯議題「國內再生醫療法三讀通過」，2024年展覽重點專區「細胞治療與再生醫療」，網羅多家公司展示最新技術與儀器設備，為今年展場內最熱門區域。

此外，7月25、26日兩天共34場公司展望說明會、及近40場參展商創新技術發表會，主題涵蓋細胞與基因治療、獨家技術分享、檢測技術交流、藥物控釋與製劑、癌症臨床與藥物檢測、政府學研單位發表、創新原料應用與發表、專業配方競賽發表等，展現台灣生技爆發力。

今年備受關注的投資高峰論壇，共選出48隊國際優秀生技公司上台簡報，並吸引超過50家國內外專業投資機構參與。國科會也於展場內舉辦大型論壇，4日共有八場包含智慧醫療產學聯盟計畫發表會，以及竹科、中科、南科、成大、中山醫、清華、中央…等多場產業化平台及技術發表會，聚焦數位科技與智慧醫療的結合。

基因 生技

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