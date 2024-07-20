台驊旗下T3CO韻驊共享辦公室 舉辦台灣數位游牧小聚

台驊投控（2636）旗下「T3CO韻驊共享辦公室」位於台北市信義區的黃金地段，20日在韻驊共享辦公室 (T3CO) 舉辦「台灣數位游牧小聚」，各地精英齊聚分享職場經驗。

T3CO韻驊共享辦公室攜手數位游牧台灣引領自由工作新浪潮，數位游牧台灣 (DigitalNomadsTaiwan) 於20日在韻驊共享辦公室 (T3CO) 舉辦「台灣數位游牧小聚」，吸引近70位來自各領域的數位游牧工作者及相關人士熱烈交流。

活動以輕鬆的破冰遊戲拉開序幕，隨後進行年輕世代盛行的主題討論，主辦方「數位游牧台灣」透過中英文分組討論促進多元文化交流。現場更安排了職涯及教育一對一諮詢環節，為參與者提供個人化的數位游牧發展建議。

台驊投控旗下「T3CO韻驊共享辦公室」位於台北市信義區的黃金地段，考慮數位游牧者對線下互動的需求，精心打造舒適的共享空間，讓大家在輕鬆愉快的氛圍中進行深度交流。「數位游牧台灣」致力於打造多文化友善的線下社群交流平台，吸引及培養國內外新生代數位遊牧者，並持續與全球建立連結分享資源。