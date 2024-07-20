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「京華廣場」攜手華熊營造打造頂級商辦 目標2027年完工

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
「京華廣場頂級商辦園區」19日正式與百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」合作簽約。由中國石油化學工業開發董事長陳瑞隆，與華熊營造董事長新屋忠彥代表雙方完成簽約儀式。京華廣場提供
「京華廣場頂級商辦園區」19日正式與百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」合作簽約。由中國石油化學工業開發董事長陳瑞隆，與華熊營造董事長新屋忠彥代表雙方完成簽約儀式。京華廣場提供

「京華廣場頂級商辦園區」19日正式與百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」合作簽約。由中國石油化學工業開發董事長陳瑞隆，與華熊營造董事長新屋忠彥代表雙方完成簽約儀式，期待以國際頂級商辦規格，打造驚豔台北天際的指標商辦。

鼎越開發表示，「京華廣場頂級商辦園區」以企業的全球營運總部為定位，除了結合ESG理念，將以高規格消安設備打造，預訂2027年完工。

鼎越開發指出，此案採用與台北101大樓同級鋼材SM570，CFT柱內灌漿及BRB挫屈束制斜撐，抗震力可達六級(0.36G)。另外B3層規劃設計厚度達2.5米，混凝土達10,000磅的加厚樓板，比照軍事掩體強度設計，保障地下B4~B7層可做為緊急避難使用，以B4層略計就可容納約1萬人，守護員工安全。

鼎越開發表示，「京華廣場頂級商辦園區」是北市信義計畫區北延的大型 ESG 商辦建案，與南松山計畫的重要建設「鐵道文創園區」相鄰，附近有松菸、大巨蛋、信義百貨商場，串聯公共開放活動空間，形成台北觀光、商貿的產業重心。

此外，鼎越開發認為，八德、南京一帶為辦公聚集地，隨著時代變遷，老商辦失去競爭力，而「京華廣場頂級商辦園區」的興建，將佇立於南松山計畫核心，接軌信義區，帶動區域發展。

鼎越開發表示，「京華廣場頂級商辦園區」以企業主思維出發，規劃層層2至3米深大陽台，三座浮島花園，種樹吸碳抗暖，還可以有寬敞空間走出戶外，放鬆身心。辦公空間規劃4.3米樓高，超過20米以上的辦公無柱空間，園區更設有多功能多媒體會議中心、美食街與美食餐廳等商務配套。

「京華廣場頂級商辦園區」19日正式與百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」合作簽約。由中國石油化學工業開發董事長陳瑞隆，與華熊營造董事長新屋忠彥代表雙方完成簽約儀式；左至右為鼎越開發董事長單篤武、株式會社熊谷組社長上田真、中石化董事長陳瑞隆、神田公証役場公証人脇博人、中石化副董事長沈輝庭、華熊營造董事長新屋忠彥。京華廣場提供
「京華廣場頂級商辦園區」19日正式與百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」合作簽約。由中國石油化學工業開發董事長陳瑞隆，與華熊營造董事長新屋忠彥代表雙方完成簽約儀式；左至右為鼎越開發董事長單篤武、株式會社熊谷組社長上田真、中石化董事長陳瑞隆、神田公証役場公証人脇博人、中石化副董事長沈輝庭、華熊營造董事長新屋忠彥。京華廣場提供

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