中華信評：家樂福營運疲弱 國內零售業務撐統一獲利

中華信評給予統一企業（1216）信用評等為twAA，展望「穩定」。儘管台灣家樂福的營運績效表現疲弱，統一企業的國內零售業務可為整體獲利能力提供支撐。統一在2024年的營收與EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）將持續上升，主要受惠於家樂福完整財務年度的合併效益。

中華信評亦預期，統一企業來自台灣與菲律賓連鎖便利商店的營收，將為零售業務帶來穩定營收成長。儘管統一集團旗下連鎖量販暨超市家樂福在併入統一集團後，其營運改善幅度仍較為緩慢，中華信評預估未來6至12個月該量販與連鎖超市事業的營收成長可能持續低迷且獲利程度仍偏弱。

統一企業便利商店業務營收成長的主要驅動因素包括：在完整的門市網路與高品牌知名度的加持下，單一門市的每日營收有所成長，且門市據點持續增加。統一企業持續強化線上訂購等數位服務的策略，應可進一步提高國內客戶的黏著度，並帶動未來幾年更高的業務成長。基於此，中華信評預測，未來24個月該公司零售業務的EBITDA產生能力應可維持在約與2023年時相當的60%左右，優於2022年的55%。

飲料業務強勁的成長表現將支持統一企業中國大陸業務的成長。中華信評預期，2024年統一企業在大陸整體的餐飲業務將成長約11%，主要將受惠於飲料業務的帶動，該部門在消費者戶外活動與大陸旅遊業成長的支持下穩健發展。

未來二至三年，中國大陸飲料業務的對統一企業在大陸整體餐飲業務的營收貢獻占比可能維持在62%至65%之間，原因在於相較於其他主食產品的業務成長，飲料業務的營收可望大幅增加。2023年飲料業務營收在該公司大陸餐飲業務總營收中的貢獻占比為62%，優於2021年至2022年疫情高峰之際的58%。由於飲料業務的營業利益率通常較高（10%以上），飲料業務營收貢獻占比將持續提高，應有利提升統一企業大陸餐飲業務的利潤率。

物流中心大規模擴張，將使借款槓桿在未來12個月期間維持在偏高水準。中華信評認為，統一企業將持續增加資本支出並用以興建三座大型物流中心，預估將有助於強化該公司在國內零售業務強健地位。隨著相關建設持續進行，統一集團的資本支出可能在2024年達到高峰。

中華信評預期，統一企業2025年的資本支出將略為降至2.1倍，其中包括預估公司為持續擴大零售與餐飲業務，將會進行中等規模的借款融資收購。中華信評在進行分析時已將該公司2024年與2025年合計達新台幣80億元的可能收購金額納入考量，但中華信評並不認為該公司的借款槓桿將會因此而大幅升高。