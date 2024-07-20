科技產業成房市光明燈 今年買家獲利滿滿風光下車

經濟發展牽動、科技產業成房市光明燈，而房市多頭反應在稅收上，嘉義縣成全台稅收黑馬，上半年房地合一稅達2.06億元，年增率165.3%，為全台第一。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，近期股市熱錢持續炒熱房市，尤以都會區與科技產業進駐縣市，買氣表現更為突出。

根據財政部統計，全台上半年個人房地合一稅達293.1億元，年增87.9%，全台與六都數據皆創同期新高，各縣市上半年個人房地合一稅「納稅王」寶座，仍由台中市拿下，該市上半年個人房地合一稅共計收取55.35億元，較去年成長74.4%；另外，六都中漲幅最為驚人則為新北、桃園市，兩者上半年個人房地合一稅收分別達52.68、37.9億元，均呈現倍數成長。

徐佳馨分析，台中市自2020年起，已連續5年上半年房地合一稅收都位居全台冠軍，顯示自疫情後的這一波房市多頭，以重劃區話題多、區域建設發展顯著的台中市最為受惠；另外，新北、桃園則受北市房價外溢影響，加上區域捷運機能日漸成熟，磁吸「脫北者」族群移入，致使房地合一稅收大增。

觀察六都以外縣市，今年上半年房地合一稅破億元縣市達12個，相較2023年同期多出3個縣市，其中除了新竹縣市房價漲幅驚人之外，嘉義縣更成為黑馬，房地合一稅收較去年同期高漲1.6倍。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，嘉義縣自第1季傳出半導體龍頭即將進駐之後，房市前景看漲，加上早有高鐵站等交通機能，區域吸引各大建商插旗，帶動整體房價、交易量穩定向上，讓政府稅收頗為豐潤。