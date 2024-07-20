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中華信評：統一收購雅虎應可擴大零售網絡規模

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

華信評表示，統一企業收購香港商雅虎資訊公司80%股權，預估將可略為提升統一集團在台灣的零售通路服務範疇。由於該公司的現金流量可望持續流入，中華信評預期本收購案應不會對統一企業的借款槓桿產生重大影響。

7月17日，統一企業（twAA/穩定/twA-1+）宣布與雅虎資訊公司達成協議，將以1億美元（約合台幣33億元）收購雅虎資訊公司80%的股權。公平交易委員會已核准此交易。

中華信評預期，前述投資應可提升統一企業的電子商務業務版圖。然而，考量到雅虎資訊公司的業務規模較為有限，以及統一企業將雅虎資訊公司與既有零售業務整合上的不確定性，該收購案大幅改變該公司整體營運地位的可能性較低。

中華信評預期，統一集團2024年約可持續產生120億元的可支配現金流量，2025年則約可產生200億元，因此前述收購交易應不會對統一集團的財務實力造成重大損害。

中華信評在基本情境中假設，統一企業將進行數個中小型收購活動，以擴大其服務組合與地理區域分散性，而該收購交易與中華信評的基本情境假設相符。將本收購案可能產生33億元的現金流出列入考量之後，中華信評預期統一企業2024年的借款對EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）比將維持在約2.3倍的水準。

統一企業 華信 雅虎

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