不再以「在地角度」看房市 高雄這區去年1300今年1600萬

受惠科技業設廠效應，北高雄房價一路漲，其中高雄農十六特區，信義房屋表示，目前標準產品站穩4字頭，新建案已開價5-6字頭，區域內3房帶車位產品，去年總價1,300-1,500萬左右，今年要1,600-1,800萬元左右。

信義房屋高三區協理周清源表示，過去高雄本地族群房價認知往往跟不上房價漲幅，但半導體S廊帶、台積電（2330）設廠等議題持續發酵，購屋需求增加，現在無論是外地或是本地的購屋族群，都已不再以在地的角度看高雄房市。

其中農十六特區因生活環境良好，有優良學區，近期有來自高雄小港地區的工程師族群。加上因台積電效應外溢的北部工程師族群看屋，需求量增加，房屋的流通天數減少，區域房價穩定成長。

信義房屋農十六店主任鄧暐璇表示，高雄鼓山的農十六特區共8千多戶，平均屋齡20年內，大多屋齡17-18年的電梯大樓，少數較新的電梯大樓屋齡約8年左右，屬於北高雄的蛋黃區。

區域內有捷運，有凹子底森林公園，有龍華國小、明華國中等優良學區，並有兩個BOT案，其中富邦人壽將投資375億元，興建商場、辦公、旅館、健身中心、水族館及物流等複合型商辦大樓，預計2026年營運。

農十六不只一般住宅價格走揚，鄧暐璇表示，許多100多坪的毛胚屋，去年單價2字頭，今年隨著購屋需求提升，也已來到30-34萬元，總價約3-4,000萬。

鄧暐璇觀察，今年以來，受惠台積電設廠效應，楠梓、左營一帶已經有許多科技業的工程師超前部署，而農十六特區距離台積電設廠位置車程約30分鐘，雖然不是台積電第一圈，但對於開車的購屋族群仍算方便，且科技業工程師挑選房屋很重視學區，因此農十六特區陸續有從北部而來的工程師看屋。

他表示，近期也有許多高雄在地的工程師，有些是在小港工作，因為學區而到農十六特區買房，由於供給量本就不多，且有來自北部的購屋族群競爭，高雄在地族群多次看屋都沒有成功買到房子，因此近期猶豫期變短，只要開價合理，房屋很快就能售出。