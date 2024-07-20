2024亞洲生技大展 聚焦精準健康、再生醫療

全球三大指標性的生技盛會「2024亞洲生技大展」將在7月24日至28日舉行，今年參展規模為歷屆之最，將分享新藥、創新療法、精準健康、再生醫療等領域創新進展，挖掘國際及跨域市場策略夥伴，搶攻熱門商機。

2024亞洲生技大會由全球生技協會與台灣生物產業發展協會共同籌辦，今年大會主題為「Global View，Asian Touch」，展現亞洲經濟快速發展，並提供創新生技醫療產業與國際接軌的機會。

談到今年台灣生技產業重視的方向，大會主席李鍾熙在展前媒體交流會表示，除了細胞治療、基因治療之外，期許未來台灣生技能從醫療治療走到預防保健，「醫療容易做，但健康市場更大」。

另外，衛福部新增「次世代基因定序檢測（NextGeneration Sequencing, NGS）」自今年5月1日起納入健保給付，預估每年約2萬多名癌症病人受惠，接軌癌症精準醫療趨勢。

他指出，這是很重要的進程，因台灣精準醫療先前都是以檢測為主，並由國外大藥廠提供解決方案，若能有檢測又有解決方案，未來台灣將朝精準健康方向前進。

台灣今年最夯議題為再生醫療法三讀通過，2024亞洲生技大展本次展覽規劃重點專區「細胞治療與再生醫療」，為今年展場最熱門區域；網羅進階、禮文、弘屹、亞果生醫、勁碩、捷昇、宏騏、全崴生技、恆順、惠合、詠妍、暢鴻、賾屨、灆海等大廠，展示最新技術與儀器設備。

今年亞洲生技大展7月25日至26日共有34場公司展望說明會，以及近40場參展商創新技術發表會，主題涵蓋細胞與基因治療、獨家技術分享、檢測技術交流、藥物控釋與製劑、癌症臨床與藥物檢測、政府學研單位發表、創新原料應用與發表、專業配方競賽發表等，展現台灣生技爆發力。

備受關注的投資高峰論壇，今年共選出48隊國際優秀生技公司上台簡報，並吸引超過50家國內外專業投資機構參與，期望創造更多拓展業務及國際合作的機會。

亞洲生技大展表示，公司說明會有多家興櫃、上市櫃公司參與，如浩鼎、亞果生醫、全福生技、華上生醫、台耀、保瑞、台康生技、國鼎、台新藥等；而參加投資論壇的公司有順藥、安成生技、心誠鎂、邦睿生技、育世博-KY、安基生技、浩鼎、圓祥生技，將吸引投資人密切關注。

此外，今年下半年起還有三大生技盛事，一是鎖定長壽新經濟，8月2日起舉辦的高齡健康產業博覽會；再來是8月26日行政院將召開生技產業策略諮議委員會（BTC）閉門會議，聚焦智慧創新、生醫永續、健康台灣等3大面向；而12月5日的台灣醫療科技展將以醫療、科技、生技聯手開拓國際市場，展現台灣生技產業蓬勃發展與實力。