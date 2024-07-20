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彰化黃金帝國大樓第一公辦都更中 接下來員林都更地點曝光

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化地檢署和東側後面的彰化看守所，都可望明年搬遷離開員林市中心。記者簡慧珍／攝影
彰化地檢署和東側後面的彰化看守所，都可望明年搬遷離開員林市中心。記者簡慧珍／攝影

彰化縣第一個公辦都市更新計畫進入規畫設計階段，縣政府準備在同一市，整合彰化地檢署現址的員林市有地進行第二個公辦都更，市公所滿懷期待，但縣政府將盤點市區可都更土地一併辦理，全面更新員林市風貌。

彰化市喬友大樓、員林市黃金帝國大樓並稱彰化縣兩大危樓，也被視為都市之瘤，縣政府輔導整合數百名所有權人，喬友大樓自辦都更已拆除整地，黃金帝國大樓剛辦完公辦都更地主說明會，進入拆除和規畫設計的階段，市公所近日接獲好消息，員林市將辦理第二個公辦都。

員林市公所表示，第二公辦都更土地位在彰化地檢署、彰化看守所的現址，約兩公頃，同一土地有10筆私人土地及有人居住的房屋，總面積不大，縣政府計畫地檢署和看守所遷移，現址土地將交還地主員林市公所後辦理都更，未來中山路進到員林市區的門面將煥然一新。

彰化地檢署新建辦公大樓硬體工程接近完工，預計今年9月「交屋」，接著裝潢內部，可望明年8月下旬啟用；後面的彰化看守所新建工程在二林鎮彰化監獄旁，已完成上梁大典，也趕在明年完工。

縣政府不急於一時，強調員林市可都更的地點不只地檢署和看守所，中央有意作更大範圍的都市，目前還在評估地點，可說都更計畫內容「八字還沒一撇」，面積、都市規畫都沒定案，若有眉目會一併辦理。

至於地檢署和看守所遷移後的用途，地方頗關注可否先提供社區、社團使用。員林市公所表示，曾派員會同地檢署查看地檢署辦公大樓現況，並了解建物的起造年分，發現從民國50年到70年都有，也就是部分建物的建齡距今一甲子。

員林市公所表示，地檢署還在辦公，看守所使用中，市公所無法委託鑑定建物的耐震及安全，基本上「不看好」，日後是否外借使用要等鑑定結果出爐。

公辦都更 都市更新

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