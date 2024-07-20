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亞太網路治理論壇8月重返台灣 聚焦AI及網路韌性

中央社／ 台北20日電
有「網際網路之父」之稱的塞夫（Vint Cerf）將來台參加亞太區域網路治理論壇。美聯社
有「網際網路之父」之稱的塞夫（Vint Cerf）將來台參加亞太區域網路治理論壇。美聯社

繼2016年後，台灣將再次主辦「亞太區域網路治理論壇」（APrIGF），預計8月20日至23日在台北舉行，探討網路安全、人工智慧（AI）及創新、網路韌性、內容治理等議題。

「亞太區域網路治理論壇」為亞太地區網路治理的政策討論、意見交換、促進合作的最主要平台，是聯合國經濟社會理事會「網路治理論壇」（IGF）機制內的區域層級活動。自2010年首度辦理以來，已在香港、東京、首爾、墨爾本等城市舉行。

今年論壇由台灣網路資訊中心（TWNIC）主辦，將匯集超過30國、來自亞太區及全球的數百名網路專家、跨國網路公司、技術人員、學者、非政府組織代表及政府代表，共同探討網路治理的最新趨勢和挑戰。

台灣網路資訊中心表示，本次論壇的重要講者之一是被譽為「網際網路之父」的塞夫（Vint Cerf），他將分享對網路治理的長期觀察及見解。慶應義塾大學教授村井純也將發表演講，討論如何在新興科技與網路治理間找到平衡，並探討未來發展趨勢。

人工智慧 網際網路

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