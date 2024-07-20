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運價指數連二黑 跌勢擴大 紅海危機仍是牽動後市關鍵

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
貨櫃運價指數連二黑，跌勢擴大。 聯合報系資料照
貨櫃運價指數連二黑，跌勢擴大。 聯合報系資料照

貨櫃運價指數連二黑，跌勢擴大。最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）連兩周下跌，昨（19）日指數下跌3.6%，跌掉132.42點，指數來到3542.44點，本周走勢備受關注。

業界指出，亞洲區間航線業者投入小船搶貨，遠東到美西跌幅6.9%最大，最新出爐三大主要航線都小幅修正約1%區間。物流業者認為，漲多回檔修正屬正常走勢，紅海危機及美國東岸勞資合約年底到期還是影響市場的重要關鍵。

貨櫃指數暨各航線運價概況
貨櫃指數暨各航線運價概況

SCFI指數上周終止連13漲後，出現連兩周下跌，市場氛圍相對低迷，拖累貨運輪股價重挫，萬海昨下挫3.9%，收71.1元；長榮跌3.4%、收167元；陽明股價收60.2元，下跌2.5%，拖累航運類股重挫2.6%。

國內的物流業者分析，運價已經來到疫情期間的史上新高點，回檔修正屬正常走勢，船舶、貨櫃的調度目前還是吃緊，四大主要航線的運價還是賣出一個櫃最少賺二倍價格，遠東到美西航線又不用經好望角，只要能順利停靠美西碼頭，獲利就順利入袋，近期開始吸引許多亞洲區間航線的業者紛紛把船抽調進美西航線搶貨，造成市場運價波動加大。

國內的物流業者分析，遠東-美西線最少要用1萬TEU（20呎櫃）以上的大船營運經濟效益最好，最近美西市場因為運價太好，又開始出現近洋線業者搶貨，已經出現3,000 TEU的小船都抽調來接美西單，就可以看出市場熱絡概況，北美線的短期間供應量突增，造成連兩周運價下跌幅度加大。

根據最新一期運價變化分析，隨著市場供給增加，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達7124美元，跌幅6.9%；遠東到美東每FEU達9,751美元，跌幅達1.3%。

歐美線貨量正常，所以運價波動不大，遠東到歐洲運價每TEU達5,000美元，周下滑1%；遠東到地中海運價每TEU達5,361美元，跌幅1.2%。

國內的海運雙龍頭長榮（2603）、陽明都同步指出，紅海危機蔓延時間比預期還長，已嚴重影響船舶供需結構，今年以來船舶租金價格三級跳，高運價是否能維持，還是要看供需變化；未來還要注意美國東岸勞資合約年底到期，目前談判進度會不會造成怠工等問題，都是影響未來市場重要變數。

航線

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