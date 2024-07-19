機械業 AI 賦能共享 學界拋磚引玉啟動應用服務共享聯盟

由經濟部技術司補助的國立臺灣大學機械工程學系旗艦研究團隊，19日在台中高鐵站會議中心，邀請國內產學研單位共同討論AI賦能應用服務共享機制，同時宣布啟動「機械業AI賦能應用服務共享聯盟籌備大會」。

今天到場的知名企業，包括上銀科技（2049）、東台精機、程泰集團、高鋒工業、士林電機、漢翔公司、友嘉集團、永進機械、台灣瀧澤科技、研華科技、恩德科技、台灣麗馳、吉輔企業、銓寶工業、中華電信等。

近期，人工智慧（AI）賦能技術的迅速發展有目共睹，其解決問題的強大潛力已在各領域得到展現。

由經濟部技術司補助的國立臺灣大學機械工程學系旗艦研究團隊，獲得國家科學及技術委員會科技辦公室、數位發展部數位發展署及經濟部產業發展署的鼎力支持，此次以學術界非營利單位的角色，邀請國內產學研單位共同參與AI賦能應用服務共享機制的討論。

此次會議邀請產官學研各界進行討論，期望能在此快速發展的領域中，共同為促進台灣機械產業在AI賦能技術研究與應用的循環生態系。

臺大機械系終身特聘教授覺文郁主持的旗艦研究團隊拋磚引玉，藉由多年深耕於精密機械產業的研究資料去識別化處理，將提供精度檢測數據（國內外共計上萬台次，數十萬筆工具機檢測校正資料），組裝精度資料（累積在線時間：2萬小時以上，紀錄200百台以上生產履歷）作為共享資訊。

同時，面對提升整體機械業能量的目標，與機械新刊發行人黃立翰洽談後，也同意慷慨提供其刊物資料庫。這一舉措不僅可推動台灣在AI技術應用上的進步，更能提升機械產業的競爭力，為國內經濟發展注入新動能。

此次活動參與單位包含金屬機電相關產業公協會代表：台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳、台中市潭雅神工業廠商協進會理事長黃耀德、台灣中部科學園區產學訓協會理事長楊德華、台灣智慧自動化與機器人協會理事長絲國一、台灣機械公會名譽理事長柯拔希。

以及東台精機董事長嚴瑞雄、機械產業人才培育推動委員會會長林建佑、自行車暨健康科技工業研究發展中心協理陳中杰等人。

電資通相關產業公協會則有：社團法人台灣電子設備協會數位服務室組長陳柏嘉、中華民國資訊軟體協會智慧製造應用促進會會長歐俋伶及各界中小企業，國家科學及技術委員會科技辦公室、數位發展部數位發展署及經濟部產業發展署，共計有112個產官學研單位、156人與會。

在此次交流會中，國科會科技辦公室執行秘書楊佳玲轉達主委吳誠文對產業的關心，表示機械產業應更多導入AI賦能的應用，逐步藉由產業數位轉型，更新我國廣大的中小企業，並且建立共通性的平台，使AI賦能快速擴散。

在產業溝通討論階段，重點涵蓋了共享資料的類別與範圍、各方在資料共享過程中的權利與義務、以及確保資料安全性和可靠性等議題。

透過討論，適合在產業界共享的資料類型，以及如何界定資料共享範圍，目標是建立一個有效的資料共享機制，以提高資料利用效率，促進技術創新和應用，進而提升整個產業的競爭力。

目前，旗艦研究團隊已和多家相關需求業者進行訪談，包括德大、德川、吉輔、嵩富、引興、宏奇、中華電信等公司，並著手開發了9項產業AI賦能技術應用服務。

這些應用服務，同步在會場與廠商共同展示和分享初步成果，涵蓋金屬機電、民生化工製造業、整機設備、零組件設備、終端加工等多個領域的共通性技術。

此次展示的共通性技術範疇，包括AI賦能人機協作工程圖簡便三維建模助手、AI賦能快速問題分類診斷系統、mLogging Assistant AI賦能服務、CNC設備保養精度維護與調教AI賦能虛擬助手、AI賦能售服平台、AI賦能故障診斷、AI賦能3D戰情室、AI賦能產線資訊查詢系統、AI賦能訂單助手等。