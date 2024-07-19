國內機械業遇困境 百家業者今齊聚組聯盟打團體戰

「機械業AI賦能應用服務共享聯盟籌備大會」今天在台中登場，吸引國內逾百家金屬機電相關產業公協會理事長及中小企業參與。籌組聯盟的台大機械系終身特聘教授覺文郁說，國內機械業遇到困境，透過台大機械系旗艦研究團隊拋磚引玉共享資訊，匯集產官學研組聯盟打團體戰。

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳表示，國內包含工具機在內的機械業在疫後面臨困境，去年因疫情解封有緩解，但受烏俄戰爭與地緣因素，今年又不如預期，機械業散布在各地單打獨鬥，沒有足夠能量挑戰國際大廠，產官學匯集組聯盟、架構共享平台「打團體戰」，有助於與海外大廠競爭。

經濟部技術司補助的台大機械系旗艦研究團隊，獲國科會科技辦公室、數發署及經濟部產發署支持，邀請國內產學研籌組「機械業AI賦能應用服務共享聯盟」，並舉辦論壇，吸引包括國內金屬機電相關產業公協會理事長、中小企業老闆、高階主管等參與踴躍，共計有112個產官學研單位、156人與會。

覺文郁說，他主持的台大機械系旗艦研究團隊拋磚引玉，藉由多年深耕在精密機械產業的研究資料去識別化處理，提供精度檢測數據（國內外共計上萬台次，數十萬筆工具機檢測校正資料），組裝精度資料（(累積在線時間逾2萬小時，紀錄逾200百台生產履歷）作為共享資訊，他與機械新刊發行人黃立翰洽談後，黃也同意慷慨提供刊物資料庫。