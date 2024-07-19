國內機械業遇困境 百家業者今齊聚組聯盟打團體戰
「機械業AI賦能應用服務共享聯盟籌備大會」今天在台中登場，吸引國內逾百家金屬機電相關產業公協會理事長及中小企業參與。籌組聯盟的台大機械系終身特聘教授覺文郁說，國內機械業遇到困境，透過台大機械系旗艦研究團隊拋磚引玉共享資訊，匯集產官學研組聯盟打團體戰。
台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳表示，國內包含工具機在內的機械業在疫後面臨困境，去年因疫情解封有緩解，但受烏俄戰爭與地緣因素，今年又不如預期，機械業散布在各地單打獨鬥，沒有足夠能量挑戰國際大廠，產官學匯集組聯盟、架構共享平台「打團體戰」，有助於與海外大廠競爭。
經濟部技術司補助的台大機械系旗艦研究團隊，獲國科會科技辦公室、數發署及經濟部產發署支持，邀請國內產學研籌組「機械業AI賦能應用服務共享聯盟」，並舉辦論壇，吸引包括國內金屬機電相關產業公協會理事長、中小企業老闆、高階主管等參與踴躍，共計有112個產官學研單位、156人與會。
覺文郁說，他主持的台大機械系旗艦研究團隊拋磚引玉，藉由多年深耕在精密機械產業的研究資料去識別化處理，提供精度檢測數據（國內外共計上萬台次，數十萬筆工具機檢測校正資料），組裝精度資料（(累積在線時間逾2萬小時，紀錄逾200百台生產履歷）作為共享資訊，他與機械新刊發行人黃立翰洽談後，黃也同意慷慨提供刊物資料庫。
覺文郁指出，台大機械系旗艦研究團隊已與多家相關需求業者進行訪談，著手開發AI賦能快速問題分類診斷系統等9項產業AI賦能技術應用服務，涵蓋金屬機電、民生化工製造業、整機設備、零組件設備、終端加工等多個領域的共通性技術，並在會場上展示和分享初步成果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言