快訊

外資狂賣1665億元免驚！台積電法說會後 8家外資火速調升最新目標價

「漫長的一晚」CrowdStrike執行長道歉了 認更新出包釀微軟大當機

卸任台大校長後新工作 管中閔自爆任這基金會董事：足以思古之幽情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球網漫龍頭LINE WEBTOON登台十周年 目標成為全球IP孵化器

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
LINE WEBTOON台灣事業部總經理崔準榮今日分享品牌里程碑，以及全球市場未來發展目標。圖／LINE提供
LINE WEBTOON台灣事業部總經理崔準榮今日分享品牌里程碑，以及全球市場未來發展目標。圖／LINE提供

全球網漫龍頭LINE WEBTOON今（19）日歡慶登台十週年，過去十年來，LINE WEBTOON不僅將海外漫畫帶入台灣，更成為台灣作家一個圓夢的創作平台。展望下個十年，除了持續以「WEBTOON With」打造創作生態系，也期望透過「內容創作引擎全球飛輪」，加速創作的成長、IP改編，要讓LINE WEBTOON成為「全球IP孵化器」。

LINE WEBTOON在全球擁有超過2440萬創作者，網路漫畫作品數累積達45萬部，網路小說作品數累積達5500萬部，其中超過900部作品被改編成影視作品、書籍和遊戲。

LINE WEBTOON用戶遍布150多個國家，月活躍用戶數約1.7億戶，付費用戶數高達780萬戶，穩居全球網漫龍頭地位。

作為台灣使用率第一的網漫平台，LINE WEBTOON在台十年，扶植台灣作品在日、韓、泰、印等亞洲地區上架，更跨足到美國等國家，讓世界各地看見台灣創作力，此外，也透過經紀約模式，推動熱門IP有更多元的合作與分潤機會。

「LINE WEBTOON不僅是全球故事科技平台領導者，更引領了一場屬於漫畫的文化運動。」LINE WEBTOON台灣事業部總經理崔準榮表示，「未來，娛樂產業的重心將交到有能力發揮內容創作影響力的人手中，不再僅限於編劇、導演和製片人。而LINE WEBTOON正是一個可以掌握內容創作的影響力平台，提供所有人IP創作、探索的空間，能在未來十年成為各界IP改編的首選，邁向全球IP孵化器。」

LINE WEBTOON台灣事業部總經理崔準榮進一步表示，LINE WEBTOON將持續推動台灣市場，以四大核心目標「全球市場拓展」、「創作人才培育」、「多元IP發展」、「技術創新提升」提供更好的創作環境和資源支持本土創作者，引領台灣作品多元發展、走向全球舞台。

LINE WEBTOON行銷總監王嘉綺也分享台漫IP改編，在影視化方面的進展，LINE WEBTOON人氣驚悚網漫「黑盒子」已開拍後製中，體育神漫「宅男打籃球」則已完成第一版劇本，以台灣神祇文化為背景的「引路人」正緊鑼密鼓的進行劇本調整及前期製作準備，而備受讀者喜愛的驚悚題材「要是未曾相遇就好了」，在去年宣布製作影集之後，也正式完成電影授權，即將著手開發劇本。

LINE 漫畫

延伸閱讀

韓漫女神降臨與青春白卷作者夫妻檔 首度攜手訪台

籃球／B1戰鷹透過Line發邀約 曾祥鈞一度以為是詐騙

蘆洲電纜雜亂選作示範區 新北爭取3區地下化達95%

網友約見面卻要證明非警察 南警戳破假交友愛情泡泡

相關新聞

SCFI運價指數連2周下跌 本周下跌3.6%

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數連2周下跌，指數下跌3.6%。受到亞洲區間航線業者投入小船搶貨，遠東到美西跌幅...

國內機械業遇困境 百家業者今齊聚組聯盟打團體戰

「機械業AI賦能應用服務共享聯盟籌備大會」今天在台中登場，吸引國內逾百家金屬機電相關產業公協會理事長及中小企業參與。籌組...

全球網漫龍頭LINE WEBTOON登台十周年 目標成為全球IP孵化器

全球網漫龍頭LINE WEBTOON今（19）日歡慶登台十週年，過去十年來，LINE WEBTOON不僅將海外漫畫帶入台...

海悅斥資5億 向台信醫院管理顧問公司買台中南屯土地

海悅（2348）19日公告，取得台中市南屯區楓溪段378地號等6筆土地，土地面積約970.19坪，公司持有比例為70%，...

房市持續熱絡 今年第1季全國房貸負擔率季增1.64%

內政部19日發布2024年第1季全國房貸負擔率為44.30%，較上季上升1.64%，與去年同季相較上升3.11%。內政部...

景氣成長帶動 今年第1季全國住宅價格指數上漲3.4%

內政部19日發布2024年第1季全國住宅價格指數為140.82，相較上季上漲3.4%；此外在全國建物買賣登記統計上，第1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。