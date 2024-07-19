全球網漫龍頭LINE WEBTOON登台十周年 目標成為全球IP孵化器

全球網漫龍頭LINE WEBTOON今（19）日歡慶登台十週年，過去十年來，LINE WEBTOON不僅將海外漫畫帶入台灣，更成為台灣作家一個圓夢的創作平台。展望下個十年，除了持續以「WEBTOON With」打造創作生態系，也期望透過「內容創作引擎全球飛輪」，加速創作的成長、IP改編，要讓LINE WEBTOON成為「全球IP孵化器」。

LINE WEBTOON在全球擁有超過2440萬創作者，網路漫畫作品數累積達45萬部，網路小說作品數累積達5500萬部，其中超過900部作品被改編成影視作品、書籍和遊戲。

LINE WEBTOON用戶遍布150多個國家，月活躍用戶數約1.7億戶，付費用戶數高達780萬戶，穩居全球網漫龍頭地位。

作為台灣使用率第一的網漫平台，LINE WEBTOON在台十年，扶植台灣作品在日、韓、泰、印等亞洲地區上架，更跨足到美國等國家，讓世界各地看見台灣創作力，此外，也透過經紀約模式，推動熱門IP有更多元的合作與分潤機會。

「LINE WEBTOON不僅是全球故事科技平台領導者，更引領了一場屬於漫畫的文化運動。」LINE WEBTOON台灣事業部總經理崔準榮表示，「未來，娛樂產業的重心將交到有能力發揮內容創作影響力的人手中，不再僅限於編劇、導演和製片人。而LINE WEBTOON正是一個可以掌握內容創作的影響力平台，提供所有人IP創作、探索的空間，能在未來十年成為各界IP改編的首選，邁向全球IP孵化器。」

LINE WEBTOON台灣事業部總經理崔準榮進一步表示，LINE WEBTOON將持續推動台灣市場，以四大核心目標「全球市場拓展」、「創作人才培育」、「多元IP發展」、「技術創新提升」提供更好的創作環境和資源支持本土創作者，引領台灣作品多元發展、走向全球舞台。

LINE WEBTOON行銷總監王嘉綺也分享台漫IP改編，在影視化方面的進展，LINE WEBTOON人氣驚悚網漫「黑盒子」已開拍後製中，體育神漫「宅男打籃球」則已完成第一版劇本，以台灣神祇文化為背景的「引路人」正緊鑼密鼓的進行劇本調整及前期製作準備，而備受讀者喜愛的驚悚題材「要是未曾相遇就好了」，在去年宣布製作影集之後，也正式完成電影授權，即將著手開發劇本。