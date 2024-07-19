量販中元檔期出招 家樂福推進口零食搶攻年輕客

量販中元節檔期大戰開打，隨著疫情陰霾散去，民眾恢復以往供品準備習慣，量販紛紛出奇招搶客，家樂福今年瞄準年輕消費族群，進口零食等商品量為近年最高，愛買則推出「代辦普渡箱」吸客。

家樂福指出，中元節是年度僅次於農曆新年的第2大購物潮，因此今年提前布局，企業對企業（B2B）大宗採購開放預先接洽進場，並在6月提前推出多種規格普渡箱，包含寵物商品，也搶攻中元補財庫商機，推出「甲辰年普渡祈福禮盒」，此檔業績年增率估達2成。

家樂福今年中元檔期有超過20款獨家禮盒組，包含知名品牌卡迪那、樂天小熊、橘平屋、Sunny Ranch、LOTTE多口味禮盒組等。家樂福表示，為吸引年輕消費族群，此次拉高進口商品數，數量為近年最高。

業者表示，中元普渡採買是信用卡使用高峰，據統計，近年顧客信用卡使用率持續攀升，家樂福也瞄準支付趨勢，祭出9家銀行信用卡優惠，盼助攻業績。

愛買量販看好今年中元節普度商機，以「全館限時9折回饋」、「中元特規大包裝銅板價」、「白沙屯代辦普度箱及免動腦的普度組合」及「190款買1送1」應戰，力拚中元檔期業績較去年成長2成以上。

愛買獨家開賣的「白沙屯媽中元平安箱」，8月11日前限定販售，每組售價888元，賣場將偕同宮廟於8月20日舉辦中元贊普法會。