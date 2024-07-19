快訊

20:20地牛翻身！花蓮近海地震規模4.5 最大震度3級

量販中元檔期出招 家樂福推進口零食搶攻年輕客

中央社／ 台北19日電

量販中元節檔期大戰開打，隨著疫情陰霾散去，民眾恢復以往供品準備習慣，量販紛紛出奇招搶客，家樂福今年瞄準年輕消費族群，進口零食等商品量為近年最高，愛買則推出「代辦普渡箱」吸客。

家樂福指出，中元節是年度僅次於農曆新年的第2大購物潮，因此今年提前布局，企業對企業（B2B）大宗採購開放預先接洽進場，並在6月提前推出多種規格普渡箱，包含寵物商品，也搶攻中元補財庫商機，推出「甲辰年普渡祈福禮盒」，此檔業績年增率估達2成。

家樂福今年中元檔期有超過20款獨家禮盒組，包含知名品牌卡迪那、樂天小熊、橘平屋、Sunny Ranch、LOTTE多口味禮盒組等。家樂福表示，為吸引年輕消費族群，此次拉高進口商品數，數量為近年最高。

業者表示，中元普渡採買是信用卡使用高峰，據統計，近年顧客信用卡使用率持續攀升，家樂福也瞄準支付趨勢，祭出9家銀行信用卡優惠，盼助攻業績。

愛買量販看好今年中元節普度商機，以「全館限時9折回饋」、「中元特規大包裝銅板價」、「白沙屯代辦普度箱及免動腦的普度組合」及「190款買1送1」應戰，力拚中元檔期業績較去年成長2成以上。

愛買獨家開賣的「白沙屯媽中元平安箱」，8月11日前限定販售，每組售價888元，賣場將偕同宮廟於8月20日舉辦中元贊普法會。

信用卡 家樂福

延伸閱讀

好貴喔！他見高雄家樂福紅豆餅售價飆漲 驚嚇到「腿抖了一下」

火燒家樂福害損失4.2億 桃檢偵結主謀符合自首要件

家樂福內湖店榮獲第九屆國家環境教育獎優等 打造賣場成為永續教室

好市多黑卡會員怒「便宜又好商品變少」 一票人有感：台灣商品占冰箱7成

相關新聞

SCFI運價指數連2周下跌 本周下跌3.6%

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數連2周下跌，指數下跌3.6%。受到亞洲區間航線業者投入小船搶貨，遠東到美西跌幅...

海悅斥資5億 向台信醫院管理顧問公司買台中南屯土地

海悅（2348）19日公告，取得台中市南屯區楓溪段378地號等6筆土地，土地面積約970.19坪，公司持有比例為70%，...

房市持續熱絡 今年第1季全國房貸負擔率季增1.64%

內政部19日發布2024年第1季全國房貸負擔率為44.30%，較上季上升1.64%，與去年同季相較上升3.11%。內政部...

景氣成長帶動 今年第1季全國住宅價格指數上漲3.4%

內政部19日發布2024年第1季全國住宅價格指數為140.82，相較上季上漲3.4%；此外在全國建物買賣登記統計上，第1...

長虹砸27.2億元買桃園2千坪土地 每坪單價近百萬元

長虹（5534）19日公告，簽訂桃園市桃園區桃合段土地買賣契約書，土地面積約2,791.79坪，交易總金額27.2億元，...

國際運價指數連2跌 供給增加美西跌幅最大

最新一期上海集裝箱出口集裝箱運價指數（SCFI）連2週下跌，跌幅放大到3.6%，美西航線跌幅最高，業者分析，主要來自船公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。