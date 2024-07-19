海悅斥資5億 向台信醫院管理顧問公司買台中南屯土地

海悅（2348）19日公告，取得台中市南屯區楓溪段378地號等6筆土地，土地面積約970.19坪，公司持有比例為70%，交易金額約5.04億元，交易相對人為台信醫院管理顧問公司及其他自然人。

今年不僅房市買氣熱絡，土地市場交易也趨於火熱，尤其中南部土地更吸引大批建商前進搶地，統計公開資訊，7月還未過完，不到一個月的時間，包括海悅在內，還有興富發、達麗、新美齊、大城地產、中悅等建商都在台中大補土地庫存，合計投入金額超過130億元，這些建商購入土地範圍遍佈北屯機捷特區、南屯區13期、西屯7期、14期等地。

海悅近年跨足不動產開發事業，海悅表示，未來持續以策略聯盟型式，深度與理念契合建商共同開發，此外，隨著建案銷售展望正向，公司將以增加多元及中長期的獲利來源作為企業發展策略。