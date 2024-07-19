印尼碳權事業前景不明？福華：新開發業務按計劃進行
媒體報導，老牌家電廠大同旗下子公司福華因印尼碳權開發業務前景不明，股價連續第2天跳空跌停。福華今天發出聲明，目前營運狀況穩定，各項新開發業務均按計劃順利進行。
福華今天開盤即跳空跌停，並鎖住跌停價54.9元至收盤。
福華表示，近期因市場一些不實言論引起公司股價大幅波動，公司特此鄭重聲明，目前營運狀況穩定，管理層穩定，且一如既往地致力於提升業績和股東價值，並積極應對市場變化。
福華強調，將繼續專注於核心業務與新事業的發展，推動創新和提升競爭力，公司並感謝股東的支持與信任。
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