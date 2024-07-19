景氣成長帶動 今年第1季全國住宅價格指數上漲3.4%
內政部19日發布2024年第1季全國住宅價格指數為140.82，相較上季上漲3.4%；此外在全國建物買賣登記統計上，第1季達8萬1,013戶，年增26%，住宅價格指數年漲9.29%，主要是受到景氣成長因素影響，帶動整體房市交易量價俱增。此外，在六都的住宅價格指數中，以桃園市上漲最多。
內政部表示，本季因國內外景氣復甦，國內持續投資建設，經濟成長率年增6.56%，股市持續高檔上漲；加上市場資金充裕，房貸利率仍處於相對低檔，帶動自住置產購屋需求，今年第1季全國住宅價格指數為140.82，相較上季上漲3.4%。另，全國建物買賣登記8萬1,013戶，較去年同季年增26%，住宅價格指數年漲9.29%，受景氣成長因素影響，帶動整體房市交易量價俱增。
在六都住宅價格指數部分，本季也都呈現上漲情形。其中以桃園市較上季上漲3.99%最多，台南市上漲3.94%次之，新北市、台中市及高雄市分別上漲3.02%、2.83%、2.49%，台北市上漲1.72%，漲幅為六都最小。
內政部表示，自去年第3季起因受經濟景氣復甦成長等基本面因素帶動，造成整體房市交易量價持續升溫上漲，內政部密切關注此波房市變動情形，並緊盯市場交易，絕不會坐視違規交易不當影響房價及房市交易秩序。
對此，內政部除在今年5月已發動第8波預售屋聯合稽查外，並與地方政府合作針對異常建案立即稽查。例如近期桃園市政府對於媒體報導排隊搶購的建案進行稽查，即發現其使用的預約訂購單（紅單）有不利於消費者的違規事項，並依平均地權條例規定裁罰2,520萬元。內政部最後也呼籲業者自律，並與政府共同維護交易秩序，讓房市能更穩健發展。
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