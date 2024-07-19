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米斯特再買新品牌商標 進一步擴大服飾布局

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台灣服飾品牌米斯特（2941）19日公告，宣布購買台灣服飾F品牌，取得商標以及部分資產，並同時通過獨立董事薪酬案及會計主管異動案。

服飾品牌大廠米斯特5月底旗下品牌「Life8 Select」多家旗艦店開幕，挹注6月份營收與累計今年1月至6月份營收雙雙創下歷史同期新高；展望本季，也將會有多家門市陸續開幕，預計可以帶動暑假檔期整體業績成長。

米斯特6月份營收達0.76億元，月增27.85％、年增16.13%，累計今年1月至6月份營收達4億元，與去年同期相比增加8.74%，雙雙創下歷史同期新高。

米斯特第2季營收達2億元，季增0.2%，年增9.58%，米斯特表示，營收成長主要關鍵在於「大坪數、多品牌」的「Life8 Select」旗艦店5月底起在台中勤美商圈、台北武昌誠品、新店小碧潭開幕，挹注營收成長。

暑假 營收

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