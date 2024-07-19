中鋼祭低價方案？王錫欽：採彈性多元有助客戶接單

中鋼代理董事長王錫欽今天表示，對於媒體報導提到中鋼祭出低價方案，他表示，第3季原是鋼鐵淡季，中鋼在價格上採彈性多元方案，協助客戶提升接單動能；對於下半年鋼市展望，他持審慎樂觀態度，認為第4季會比第3季好。

至於美國前總統川普（Donald Trump）今天接受共和黨提名，將再次角逐總統大位，王錫欽指出，比起美國總統大選，中共三中全會的經濟政策，對中國及亞洲鋼價鋼價更會造成影響。

關於川普日前提到希望台灣付「保護費」一事，王錫欽認為，川普僅提到台積電，對傳產較無著墨，假如川普當選，美國對中國貿易報復應會加碼，不過東南亞國家有望受惠，而中鋼早已布局新南向，應為有利。但對鋼鐵業是否提高關稅，則成為未來變數。

王錫欽今天出席財訊雙週刊的「永續台灣，迎戰全球新賽局」論壇提到，外界對鋼鐵產業多半有「排碳大戶」的誤解，談到減碳，鋼鐵絕不是Trouble Maker（麻煩製造者），反而是Solution Provider（解決方案提供者）。

全世界工業材料使用數量統計中，鋼鐵僅次於水泥，鋼鐵可100%回收再生，是產業進行能源轉型時，不可或缺的工業材料。為了提升提升綠色低碳競爭力，中鋼推動5G（Green，綠色）策略，包括綠色製程、綠色產品、綠色夥伴、綠色事業、綠色生活。

其中綠色製程方面，據估算，中鋼2011年至2020年這10年期間完成1182項減碳專案，累計減碳量約為每年145萬噸，占總量6.5%，此是邁向淨零的基本功。

依據歐盟排放交易體系（EU ETS）碳定價規則試算，並以歐盟2013年標準來看，中鋼不但不用繳交碳費，2013年累計至2023年可獲得免費配額1157萬噸，有大量碳權可以做交易。

綠色產品方面，中鋼2023年綠色產品銷售255萬公噸，可為消費者減碳564萬公噸。