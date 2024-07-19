中鴻8月內銷盤價 3大產品持續平盤

中鴻今天開出今年8月內銷及9月外銷盤決議，內銷方面，熱軋平盤、冷軋平盤、鍍鋅平盤，持續全面持平；外銷方面，則依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻說明，總體經濟方面，7月16日國際貨幣基金（IMF）發布最新「世界經濟展望」報告顯示，今年全球經濟成長預期維持3.2%不變，並上調2025年全球經濟成長至3.3%。

此外，IMF針對今年中國大陸及印度經濟成長預測，也分別自原先的4.6%、6.8%，上修至5.0%、7.0%；並指出歐元區已觸底反彈，寬鬆的貨幣政策也將有助投資，預計全球經濟穩健復甦態勢不變。

鋼鐵供需方面，中鴻指出，中國大陸鋼廠降產情況增加，7月15日中鋼協資料顯示，7月上旬重點企業粗鋼日產量較6月下降4.35%，預計在官方節能降碳及粗鋼平控政策推展下，下半年鋼材供給將持續收縮；此外，三中全會決策通常攸關中國未來經濟發展，若延續擴大內需提振經濟動能基調，將有望促進鋼鐵需求回升。

中鴻表示，總體來看，鋼市受高溫多雨影響產銷需求，但煤鐵煉鋼成本仍處高位，鋼廠在盈虧邊緣壓力下，鋼價底部已有支撐；考量季節性影響將逐步改善，美國聯準會（Fed）降息預期增溫，為穩定市場信心，故本次盤價保持平穩，並採取配套措施提升客戶接單競爭力。