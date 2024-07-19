長虹砸27.2億元買桃園2千坪土地 每坪單價近百萬元

長虹（5534）19日公告，簽訂桃園市桃園區桃合段土地買賣契約書，土地面積約2,791.79坪，交易總金額27.2億元，換算土地每坪單價97.4萬元，交易相對人為自然人。

長虹指出，該塊基地位在桃園介壽路跟國道二號的交叉路口附近，並且在桃園捷運G05站跟G06站之間，由於剛簽約，具體推案時程未定，但未來規劃興建3棟18層樓的住宅大樓。

住展雜誌企研室總監陳炳辰分析，長虹此次購地位置鄰近桃合福林重劃區，去年也有寶佳以27.3億元購置進5,000坪土地，其鄰近的八德區青溪段與青埔、經國與A7等熱門重劃區，今年都有較具規模來到單坪百億元的土地交易，此次的交易趨近百萬元，也讓桃園車站後站未來推案可期。

陳炳辰指出，該區域周邊未來利多有桃捷綠線G06站，勢必帶動區域發展，在桃園車站後站新案已站穩5字頭，開價可攀上6字頭，未來推案價碼勢必看齊水位，甚至更上層樓，要是還有主流的兩房產品，可望引爆買氣。

值得注意的是，今年房市買氣熱絡，尤其是預售市場，銷售速度快速下，部分區域甚至出現供給稀缺的狀況，有鑑於此，今年以來不少建商積極購地，據商仲第一太平戴維斯統計，光是今年上半年建商購置土地交易金額達670億元，較去年同期翻倍成長。

此外，進一步觀察公開資訊，7月尚未過完，截至19日止，包括長虹在內，還有興富發、亞昕、達麗、新美齊、大城地產等建商都大補土地庫存，單月至少總計投入資金至少超過170億元。

除了此次桃園區桃合段土地交易外，長虹今年還斥資10.2億元買林口區建林段土地。長虹指出，目前公司已取得建照個案達11筆，總銷達720億元，未來動能無虞，而公司購地向來審慎評估，未來購地策略持續瞄準北台灣住宅用地。