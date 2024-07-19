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國際運價指數連2跌 供給增加美西跌幅最大

中央社／ 台北19日電
國際運價指數連2跌。示意圖／ingimage
國際運價指數連2跌。示意圖／ingimage

最新一期上海集裝箱出口集裝箱運價指數（SCFI）連2週下跌，跌幅放大到3.6%，美西航線跌幅最高，業者分析，主要來自船公司新增航次服務，且加班船與低價小船加入搶市，供給增加但需求不變，致運價回跌，歐洲與美東的運價波動則較小。

最新一期上海集裝箱出口集裝箱運價指數（SCFI）出爐，跌幅從上週的1.57%，放大到3.6%，運價指數連2週下跌，且4大主要航線全數走跌，其中以遠東到美西航線跌幅6.9%最高。

航運業界人士對中央社記者分析，從7月開始美西運價修正幅度較大，主要來自船公司有新增航次服務，且新加班船與低價小船加入搶市，導致供給增加，而市場需求雖穩步復甦，但並未隨著供給增加而成長，導致運價回跌，預計相關跌價效益還會蔓延至下週，8月還要觀察市況而定。

至於美東航線，航運業界人士指出，因為沒有出現加班船和新航次服務，加上巴拿馬運河還是有限制通行的問題，供給沒有變多，價格也比較穩定，而美東碼頭工人勞資合約談判是否順利，以及加拿大鐵路運輸工人揚言罷工問題，都是不確定因素，也導致美東運價下跌壓力較小；而歐洲市況則是沒什麼改變，紅海危機持續，運價也微幅修正，波動不大。

加班 航線

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