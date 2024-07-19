彰化大樓推案大增價格漲幅高達18% 中友附近土地最高交易價83萬

全省房地產交易熱絡，根據彰化縣府地政處不動產交易報導專區最新資料顯示，彰化縣內住宅區土地最高價位於南瑤宮附近，成交單價每坪約83萬元，住宅區大樓最高價也在彰化市，成交單價每坪約38萬元，有民眾說買不起透天厝，現在想買大樓，也都是千萬元起跳，房市真是貴森森。

彰化縣政府自今年起於地政處網站設立不動產交易報導專區，今年第2季不動產交易報導及溪湖鎮、埔心鄉、埔鹽鄉都市土地住宅區買賣交易分析，均已發布於網站，歡迎民眾查閱。

彰化地政處表示，根據實價登錄資料，彰化縣今年第二季不動產交易量共有3985件，交易件數較去年同期約增加25.8%，交易總金額404億元，比去年同期增加了116.7億，金額增加幅度高達40%。

地政處表示，統計近5季全縣不動產市場情形，今年上半年縣內住宅區土地最高價位於彰化市南瑤宮附近，成交單價每坪約83萬元、單筆成交總價6662萬；而 住宅區大樓最高價也在彰化市，成交單價每坪約38萬元、成交總價1350萬。

全縣本季住宅區大樓受彰化市、和美鎮等地大批新建案完工交屋影響，交易量明顯增加，交易均價每坪21.5萬元，相較去年同期的18.2萬，上漲幅度高達18%，價量均明顯攀升；透天厝平均每坪交易價從去年的21.4萬攀升到今年的24.5萬元，漲幅14.5%。

彰化市不只是因有中友百貨動工、彰化鐵路高架化有眉目等帶動房地產交易，政府推出的「新青年安心成家購屋優惠貸款」更是帶動房地產熱絡，在彰化市與員林市等區域透天厝至少1500萬元起跳，二千萬透天也比比皆是，而建商購買土地成本增加，轉而興建大樓，年輕人買不起透天厝，轉而買大樓，因此彰化縣的大樓推案量也明顯大增。