創疫後新紀錄 桃機暑假首周旅運量達14.7萬人次

正值暑假旅遊旺季，桃園國際機場迎來出遊人潮，暑假首個周末6月30日單日旅運量達14萬7,155人次，創疫後新紀錄。桃機公司19日指出，預估暑假運量上看800萬人次，呼籲出國旅客提早3小時抵達機場。

桃機公司表示，機場公司表示，桃園機場2024年客運量已於6月14日突破2,000萬人次，暑假運量上看800萬人次，暑假第一個周末6月30日為14萬7,155人次，為繼清明假期4月7日後新高。

機場公司提醒出國旅客提早3小時抵達機場，善用手機、網路及機場捷運A1、A3市區預辦登機辦理報到，使用自助行李託運等智慧化服務設施，加速報到效率；自行駕車前往機場或接送親友，可多利用停車場30分鐘免費停車優惠，並可事先在官網、APP查詢停車場餘額車位。

對於要離開桃園機場的旅客，除可搭乘機場捷運及客運巴士等公共運輸工具外，也可利用全年無休的桃園機場排班計程車。為提供友善便利搭乘環境，計程車支付方式包括現金、信用卡、電子支付（Line pay、Apple Pay、Google pay、台灣Pay及街口支付）等多元管道，讓甫抵達臺灣的外籍旅客不用換現金也可搭車，目前搭車外籍旅客超過8成使用非現金支付。

同時，桃園機場排班計程車隊針對特殊需求乘客提供貼心服務，例如女性司機的婦安車隊提供女性乘客安心的夜間乘車環境；寶寶車隊配備安全座椅提升嬰幼兒的安全防護；寵物專車體貼攜帶寵物乘客。因應外籍旅客需求，也聘請具外語能力接待人員服務；此外，全車隊車輛皆配有GPS定位設備，於乘車期間紀錄行車軌跡，保障旅客權益。

桃園機場排班計程車為定點上車，位於第一航廈12號會面點及第二航廈26號會面點對面，提供旅客24小時全年無休的交通服務，駕駛不會在航廈內進行攬客，機場公司提醒旅客避免搭乘非法白牌車，維護乘車安全與權益。