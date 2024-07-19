台泥達和航運訂造2艘環保散裝船 環保新船比例達81%

台泥（1101）19日宣布，集團所屬達和航運近日與中國大陸造船廠江蘇海通簽約，訂造二艘6.35萬噸Ultramax新式環保散裝船，這兩艘散裝船預計於2026年竣工交付。

台泥表示，這次訂購是由達和航運董事長蔡立文及總經理謝敏雄親自簽約，達航企盼未來多元化的航線，亦能成為台泥擴大經營歐亞非低碳水泥市場的助力。

達和航運自2015年開始積極汰換舊船，汰換率達七成，至今有新式水泥及散裝環保船共九艘加入營運，符合國際海事組織新式環保船占全船隊81%，優於多數台灣同業。

達和航運船隊目前擁有七艘8萬載重噸以上的卡薩姆型節能環保散裝貨船，主要為全球化的期租營運，客戶範圍包括礦業公司、農產品出口商、能源公司等，皆為外部世界知名租家。

此次新購入的兩艘Ultramax新式環保散裝船，較現有達航散裝船船型及承載噸數相對較小，對東協等新興市場水深較淺的港口，達航此次採購之Ultramax適航性上更靈活。

今年以來全球散裝船市場熱絡，運費隨之上漲，而達和航運也受惠，2024上半年達航營收近23億，較去年同期增加2.7%。

達和航運表示，環保船雖然造價較高，但由於節能減碳等優勢使其運營成本相對低，長期來看可以實現更高的經濟效益。

另外，隨著全球永續趨勢高漲，許多國際重要港口可能會限制高耗能及高碳排船隻的進入，這時環保船隻將具有明顯優勢，不僅能提升競爭力，也可能因應環保特性而享有較低的港口費用或稅收優惠，達航評估新式環保船未來將成為租船方的首選。

此次簽約的船型全長199公尺，寬32.26公尺，最大吃水13.5公尺，採用新型主機搭配多項環保節能設計，包括船首線型升級，耐波性能好，波浪增阻小，搭配導流罩及PBCF，以增加推進效率，降低油耗減少碳排，進一步擴大節能成效；並採用Phase III的規格設計，相較2015年可減碳達30%，並搭配達和航運與日本海事協會共同合作的NAPA Fleet Intelligence監控系統，持續的收集船舶運行數據，結合船位所在的水文資料，能規劃出最環保的航線，讓碳強度指標（CII）常年有效維持在最佳的A級，優於IMO規範達24.7%。

台泥董事長張安平曾表示，「我們走在對的道路上，而且我們絕不孤獨」，並強調未來「減碳與經濟發展絕對可以並行」，達和航運依循集團全球減碳增綠布局的主軸積極發展，配合國際海事組織2050年溫室氣體淨零排放目標，力求強化綠色環保船隊的服務品質並持續提升整體運力，以確保在市場中保持高度競爭力，並為地球與海洋永續克盡職責。