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台中工業地產交易熱 信義房屋：多科技大廠設廠需求

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
企業增產擴廠需求激增，近三年台中工業地產交易量已突破400億元。（圖:信義全球資產公司提供）
企業增產擴廠需求激增，近三年台中工業地產交易量已突破400億元。（圖:信義全球資產公司提供）

國內外銷訂單金額連三個月正成長，科技大廠訂單滿手，中小企業也跟著受惠，信義全球資產公司中區商仲部觀察，台中中小企業群聚，在地企業增產擴廠需求激增，近三年台中工業地產交易量已突破400億元，隨著台積電南下擴廠題材發酵，AI半導體產業擴廠需求持續為今年工業地產市場添柴加火，北部廠商至台中設廠將越來越多。

信義全球資產公司觀察已揭露之實價登錄資料，今年台中工業地產市場已出現4筆億元級交易案，均為科技公司、中小企業購置工業廠房、土地等，統計2022年以來台中工業地產市場累計交易量達417億元，去年雖因景氣波動致使廠商擴廠投資意願保守，但今年AI需求發威，自用剛需穩健撐盤，全年交易量應可穩健成長。

總經理林三智觀察，台中工業地產市場可分為兩大購置動能，其一為地緣性產業布局需求，台中有工具機、精密機械等產業群聚，形塑出綿密的聚落，廠商有擴充廠房需求時，也偏好在原廠區周邊尋覓合適標的，如此較有利於跨廠區的溝通合作，達到一加一大於二的營運效益。

其二是北部業者南下擴廠布局需求，總經理林三智表示，科技大廠相繼投資台中，包括台積電落腳中科、艾司摩爾進駐台中七期成立中部營運總部，上、中、下游供應鏈廠商也跟進前往台中設廠。為提供隱形冠軍企業策略性商用不動產布局服務，信義全球資產公司於台中設立中區商仲部，並已成功協助眾多中小企業主完成購地設廠。

總經理林三智進一步說明，隨著台積電擴廠題材發酵，今年詢問台中商用不動產的企業買方越來越多，且都指名要進駐中部指標工業區。指標工業區汙水處理、用電等基礎建設較符合廠商營運需求，加上千金難買區域產業群聚效益，使得熱門工業區一廠難求，信義全球資產公司有多筆台中工業區、大里工業區、台中港科技園區等精華工業不動產委託銷售中，釋出後吸引中小企業主積極詢問。

AI擴廠需求強勁，帶動工業地產交易穩健成長，預料下半年仍可持續看到大型工業廠房、土地指標交易出現；伴隨企業廠房小換大、購地蓋新廠等，原先舊廠空置後有機會釋出，會吸引有設廠需求的廠商進場評估，總經理林三智也建議，有資產處分需求的屋主，在定價上可保持彈性，有助於提升成交速度，讓資金運用更有效率。

台積電 布局

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