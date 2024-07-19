快訊

微軟全球當機 台大醫院證實系統遭波及：半小時內恢復運作

微軟當機波及日本！大阪環球影城無法結帳 JR西日本和捷星航空也遭殃

國會改革法案暫時處分 憲法法庭今幾乎都裁准

高雄港過港隧道斥資5.5億元 導入「高壓細水霧消防設備」

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

台灣港務公司為持續強化高雄港過港隧道消防安全，斥資5.5億元首創隧道導入「高壓細水霧消防設備」，可於隧道內偵測到火源時在3分鐘內啟動噴灑細水霧，工程預計於115年10月完工。

港務公司表示，高雄港過港隧道是全臺首座也是唯一的海底隧道，位於海平面底下約15公尺，全長1,550公尺，為連結高雄市前鎮區與旗津區唯一的聯絡道路，每日通行車輛高達約8,000輛，因此，維持隧道使用安全及維護用路人的安全一直是港務公司最重視的管理目標。

過港隧道自民國70年5月開始興建，於73年5月18日完工通車至今已40年，為提升行車安全，港務公司除進行例行性維管工作以外，自103年起已陸續更新隧道「照明設備」、「交通監控設備」、「防蝕系統」、「通風系統」等設備及辦理「結構變位監測」、「結構縫隙補強」、「中隔牆逃生門彩繪標示」及「伸縮縫平整化」等有助隧道與交通安全工作。

而港務公司目前進一步斥資5.5億元，首創隧道導入「高壓細水霧消防設備」，可於隧道內偵測到火源時在3分鐘內啟動噴灑細水霧，較一般灑水系統增加因應電器、油類火災能力，有效降低火場溫度，避免因熱失控及火勢蔓延影響隧道結構安全，以爭取救援時效及維護救災人員安全，減低火災造成損失。

該工程預計於115年10月完工，將可大大提升防救災能量，同時為持續強化過港隧道安全，將陸續再投入軟硬體設施升級或改善工作，逐步完成「交通監控系統升級」、「高低壓電源設備改善」、「限高架設備改善」及「危險品車輛辨識」等設備改善工作，期許這條陪伴高雄港近40年的隧道，可以持續帶給民眾安心、安全及舒服的用路印象。

火災

延伸閱讀

影／彰化市透天厝火災「屋內有人」 消防員救出3大3小

高雄沿海路貨櫃車壅塞嚴重 港務公司：與高市府共同努力改善

影／高雄沿海路天天塞車超過1公里 相關單位揭密竟與紅海危機有關

誠品書店首場「海上閱讀」7月12日啟航！ 邀50名讀者登船環遊高雄港

相關新聞

SCFI運價指數連2周下跌 本周下跌3.6%

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數連2周下跌，指數下跌3.6%。受到亞洲區間航線業者投入小船搶貨，遠東到美西跌幅...

台中工業地產交易熱 信義房屋：多科技大廠設廠需求

國內外銷訂單金額連三個月正成長，科技大廠訂單滿手，中小企業也跟著受惠，信義全球資產公司中區商仲部觀察，台中中小企業群聚，...

統一看好600億元寵物商機 統一寵物食品參展台中寵物展

統一（1216）看好國內寵物商機一年直逼600億元，積極搶進寵物市場，旗下品牌「寶多福」與「Petlife」繼今年參與6...

遭電商打趴？光華商場運用優勢 「業績增1到2成」

電商平台等多方衝擊之下，佇立台北市八德商圈的光華商場受到衝擊，商圈協會坦言，業績逐年下滑，但是透過實體活動等吸引人潮，並...

新青安實施後七都房市誰最熱？這區漲幅超過一成

2023年8月新青安優惠貸款政策上路後，助力房市買氣暢旺，全台房價明顯水漲船高，永慶房產集團彙整實價登錄成屋交易資訊，對...

新青安實施後七都誰最熱？這裡9個月總價多145萬

2023年8月新青安上路後，推升房市買氣，房價也水漲船高，永慶房產集團彙整實價資訊，新竹縣市、桃園市在新青安上路後，單價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。