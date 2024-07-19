高雄港過港隧道斥資5.5億元 導入「高壓細水霧消防設備」

台灣港務公司為持續強化高雄港過港隧道消防安全，斥資5.5億元首創隧道導入「高壓細水霧消防設備」，可於隧道內偵測到火源時在3分鐘內啟動噴灑細水霧，工程預計於115年10月完工。

港務公司表示，高雄港過港隧道是全臺首座也是唯一的海底隧道，位於海平面底下約15公尺，全長1,550公尺，為連結高雄市前鎮區與旗津區唯一的聯絡道路，每日通行車輛高達約8,000輛，因此，維持隧道使用安全及維護用路人的安全一直是港務公司最重視的管理目標。

過港隧道自民國70年5月開始興建，於73年5月18日完工通車至今已40年，為提升行車安全，港務公司除進行例行性維管工作以外，自103年起已陸續更新隧道「照明設備」、「交通監控設備」、「防蝕系統」、「通風系統」等設備及辦理「結構變位監測」、「結構縫隙補強」、「中隔牆逃生門彩繪標示」及「伸縮縫平整化」等有助隧道與交通安全工作。

而港務公司目前進一步斥資5.5億元，首創隧道導入「高壓細水霧消防設備」，可於隧道內偵測到火源時在3分鐘內啟動噴灑細水霧，較一般灑水系統增加因應電器、油類火災能力，有效降低火場溫度，避免因熱失控及火勢蔓延影響隧道結構安全，以爭取救援時效及維護救災人員安全，減低火災造成損失。

該工程預計於115年10月完工，將可大大提升防救災能量，同時為持續強化過港隧道安全，將陸續再投入軟硬體設施升級或改善工作，逐步完成「交通監控系統升級」、「高低壓電源設備改善」、「限高架設備改善」及「危險品車輛辨識」等設備改善工作，期許這條陪伴高雄港近40年的隧道，可以持續帶給民眾安心、安全及舒服的用路印象。