日勝生擴大循環經濟事業 日鼎投控計畫現增8.97億元

日勝生（2547）19日公告，為擴大循環經濟事業，旗下100%持有日鼎投控(股)公司規劃發行新股9,380仟股，每股面額10元，採溢價發行，以日鼎投今年3月31日自結報表淨值95.66元為發行價格，增資總金額897,290.8仟元，由日勝生全數認購。待增資完成後，日鼎投控實收資本額將為8.76億 (依據每股面額10元計算)，實收股數87,600仟股。

日勝生與子公司日鼎水務、寶鼎再生水建設桃園水資源回收循環與再生系統，投資金額將逾145億元。據桃園市水務局統計污水下水道系統執行狀況，公共污水下水道接管戶在2023年達23.29萬戶，推升桃園公共污水下水道普及率至25.84%，日鼎水務用戶接管戶數達14.4萬戶，貢獻桃園公共污水下水道用戶接管61.2%。

日鼎水務建設公共污水下水道系統，也同步與桃園市政府合作，推動市民接管及後巷環境改造計畫，融入桃園人文特色與市民創意，改造近200條後巷環境，在桃園打造「後巷微光芳城市」。

據經濟部水利署用水年報資料顯示，桃園市年度生活用水量約2億9,693萬噸，工業用水量2億2,674萬噸，農業用水量3億6,496萬噸，總計桃園市年度總用水量達8億8,863萬噸。今年4月石門水庫水情吃緊時即影響農業用水，也幾乎衝擊科技產業製程運作。污水回收再生的水資源技術在全球迅速發展，已成為解決水資源短缺的重要方向之一，不僅減輕水資源短缺壓力，還能降低對天然水源的依賴，桃園市的污水回收利用系統便是基礎建設示範。

日鼎水務所執行桃園污水下水道系統35年BOT計畫，目前每日可處理10萬噸污水量，每年可處理3,650萬噸民生廢水，其中每日3.1萬噸，約等於每年1,131.3萬噸，使用MBR薄膜處理系統生成高品質回收水，約占桃園市所供應循環利用之放流水比率達15.5%，可供工業與農業使用，有效提高水資源利用效率。

日勝生表示，日鼎水務已啟動第三期擴廠計畫，預計2025年底完成。此水資源循環利用模式，不僅能有效節約用水，還能降低能耗，對環境保護具有重要意義。

展望未來，日勝生指出，持續擴大循環經濟事業並加強水資源管理，實踐日勝生「永續綠生活集團」願景，隨著再生水技術的進一步發展，未來集團將擴大推展在台灣的水資源管理，促進環境保護和經濟永續發展。