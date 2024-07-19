台泥轉投資達和航運 訂造2艘環保散裝船助威營運

台泥持股64.79%的達和航運今天宣布，達航與中國大陸造船廠江蘇海通簽約，訂造2艘6.35萬噸Ultramax新式環保散裝船，預計2026年竣工交付，達航希望未來航線能成為台泥擴大經營歐亞非低碳水泥市場的助力。

達航指出，自2015年開始，達和航運汰換舊船，汰換率達7成，至今有新式水泥及散裝環保船共9艘加入營運，新式環保船占全船隊81%符合國際海事組織規定。

達和航運船隊目前擁有7艘8萬載重噸以上的卡薩姆型節能環保散裝貨船，主要為全球化的期租營運，客戶範圍包括礦業公司、農產品出口商、能源公司等。此次新購入的2艘Ultramax新式環保散裝船，較現有達航散裝船船型及承載噸數相對較小，適合東協等新興市場水深較淺的港口。

達和航運今年上半年營收近新台幣23億元，年增2.7%，公司表示，環保船雖造價較高，但由於節能減碳等優勢，使其運營成本相對低，長期來看可實現更高的經濟效益。

另外，隨著全球永續趨勢高漲，達航表示，許多國際重要港口可能會限制高耗能及高碳排船隻的進入，這時環保船隻將具有明顯優勢，不僅能提升競爭力，也可能因應環保特性而享有較低的港口費用或稅收優惠，達航評估新式環保船未來將成為租船方首選。