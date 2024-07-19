統一看好600億元寵物商機 統一寵物食品參展台中寵物展

統一（1216）看好國內寵物商機一年直逼600億元，積極搶進寵物市場，旗下品牌「寶多福」與「Petlife」繼今年參與6月在高雄舉辦的寵物展活動，7月19日至7月22日統一寵物生活館將前進台中國際展覽館舉辦的寵物展。

根據農業部112年家犬、家貓飼養數量調查結果，推估家犬、家貓數量合計約280萬隻，狗狗數量為148萬637隻，相較110年上升19%，而家貓數量為131萬1,449隻，則是爆炸式的增加了50%，寵物市場仍不斷擴大，各家積極推出產品，為搶占寵物商機。

上市30多年的「寶多福」品牌近年推出健康機能系列，照顧臺灣寵物容易皮膚不適、情緒焦慮、以及腸胃的問題。

去年更推出新品牌Petlife，首發的「晶饌纖蔬肉糧」系列上市即熱銷萬包，不僅以糙米、燕麥等「低敏優穀」食材製作乾糧，在提高產品適口性之餘，也避免一般凍乾肉塊可能留下較多微生物與細菌的疑慮。