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新青安實施後七都房市誰最熱？這區漲幅超過一成

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

2023年8月新青安優惠貸款政策上路後，助力房市買氣暢旺，全台房價明顯水漲船高，永慶房產集團彙整實價登錄成屋交易資訊，對比新青安實施前後9個月的七都房市變化，其中新竹縣市、桃園市在新青安上路後，單價、總價皆有較大漲幅，尤其新竹縣市單、總價的漲幅皆逾一成。

根據實價登錄資料，新青安上路9個月，七都的住宅平均單價皆有逾5%的漲幅，其中新竹縣市漲幅更高達11.2%，平均每坪上漲3.3萬，總價也從1396萬增加到1541萬，增加145萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，新竹縣市由於長年腹地受限，住宅供給相對不足，新竹又是台灣高科技核心地區，其房市前景看好，去年8月新青安上路後，其投資、置產的需求更是得到大量釋放。在供給長年不足，以及需求強勁之下，新竹房價漲幅顯著，新青安實施後其單價、總價皆有逾一成增長，排名七都之首。

值得注意的是，新青安上路後，各都的總價、單價的增幅程度基本一致，唯有台北的單價漲幅5%，明顯高於總價增幅0.7%。陳金萍說明，由於新青安有1000萬元的房貸上限，台北市平均總價約2500萬元，對一般受薪階級而言，購屋門檻高，因此出現在單價不斷上漲的情況下，只能犧牲坪數、換取總價不變的小宅化現象。

對比新青安前後，台北20坪內產品的平均單價從新青安前73.5萬元漲至新青安後78.3萬元，漲幅6.5%高於其他坪數產品的增幅，也連而帶動台北的單價漲幅明顯大於總價的增長幅度。

進一步觀察新青安前後台北各區20坪內的小宅成交變化，發現大同區的小宅產品成交占比提升最多，從新青安上路前的26%大幅增加近9個百分點至新青安上路後35%。

陳金萍指出，大同區因套房產品價格相對實惠，再加上捷運路網密集和西區門戶計畫利多，在新青安的助力之下，有效促動該區小宅產品的成交量成長，使交易占比明顯提升。

此外，內湖區、信義區與南港區也是新青安後小宅產品成交有明顯正增長的區域。陳金萍表示，這三個區分別坐擁台北重要商辦聚落的內湖科學園區、信義計畫區和南港軟體園區，是白領上班聚集之地，新青安上路之後，催動不少上班族利用新青安積極進場購買，帶動當地的小宅產品需求，小宅產品的成交占比因而提高。

資料來源／永慶房產集團
資料來源／永慶房產集團
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資料來源／永慶房產集團
資料來源／永慶房產集團
資料來源／永慶房產集團

大同 實價登錄 房市

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