新青安實施後七都誰最熱？這裡9個月總價多145萬

2023年8月新青安上路後，推升房市買氣，房價也水漲船高，永慶房產集團彙整實價資訊，新竹縣市、桃園市在新青安上路後，單價、總價都有較大漲幅，尤其新竹縣市單、總價的漲幅皆逾一成。

根據永慶統計，新青安上路9個月，七大都會區的住宅平均單價皆有逾5%的漲幅，新竹縣市漲幅更高達11.2%，平均每坪上漲3.3萬，總價也從1396萬增加到1541萬，增加145萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，新竹是台灣高科技核心區，房市前景看好，新青安上路後，投資、置產需求更是得到大量釋放。在供給長年不足下，新竹房價漲幅顯著，新青安實施後單價、總價皆有逾一成增長，排名七都之首。

值得注意的是，新青安上路後，各都的總價、單價的增幅程度基本一致，唯有台北的單價漲幅5%，明顯高於總價增幅0.7%。

陳金萍說明，由於新青安有1000萬元的房貸上限，台北市平均總價約2500萬元，對一般受薪階級而言，購屋門檻高，因此出現在單價不斷上漲的情況下，只能犧牲坪數、換取總價不變的小宅化現象。

對比新青安前後，台北20坪內產品的平均單價從新青安前73.5萬元漲至新青安後78.3萬元，漲幅6.5%高於其他坪數產品的增幅，也連而帶動台北的單價漲幅明顯大於總價的增長幅度。

進一步觀察新青安前後台北各區20坪內小宅的成交變化，大同區的小宅產品成交占比提升最多，從新青安上路前的26%大幅增加近9個百分點至新青安上路後35%。

陳金萍指出，大同區因套房產品價格相對實惠，再加上捷運路網密集和西區門戶計畫利多，在新青安的助力之下，有效促動該區小宅產品的成交量成長，使交易占比明顯提升。

此外，內湖區、信義區與南港區也是新青安後小宅產品成交有明顯正增長的區域。